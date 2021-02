¿Cómo nacieron canciones como “Te besé”, “Te amo” y “Kilómetros”?

CIUDAD DE MÉXICO.- El día de hoy es común escuchar canciones que hablan de amores o desamores, pero en alguna ocasión se han preguntado ¿Cómo es que nacieron temas como "Te besé", "Te amo" y "Kilometros"?

Previo a la celebración del Día de San Valentín, los famosos cantautores Leonel García, Alexander Acha, Kiko Campos, Fato, Horacio Palencia, Carlos Lara y Gian Marco compartieron cómo crearon las canciones que han sido adoptados como himnos de amor por varias generaciones y que se han convertido en grandes éxitos.



Leonel García, escritor de "Kilometros" y "Te besé"

INSPIRACIÓN: “Surge de una idea que yo tenía de escribir algo para mi pareja que en esos momentos estaba en EU estudiando; nos acabábamos de separar geográficamente hablando, aunque seguíamos siendo pareja. Llegué con Noel y le conté esta sensación que traía de querer escribir algo que fuera efectivo para contar que, a pesar de la larga distancia, se puede seguir amando; posteriormente terminamos, años más tarde nos reencontramos, y ahora somos esposos”.

LA ESCRIBIÓ EN: “La casa de Noel, en la colonia Polanco”. AÑO EN QUE SURGIÓ: 1999.

CANCIÓN: TE BESÉ

INSPIRACIÓN: “La escribí años antes de conocer a mi mujer, y me inspiré en un romance que tuve con una chava; estuve luchando porque me hiciera caso, y cuando finalmente sucedió, tuve que hacer un viaje fuera de México durante varios meses, pero tuvimos una noche muy romántica en una casa en Malinalco, y no sabía si después de volver iba a estar ahí todavía, afortunadamente sí sucedió”.

LA ESCRIBIÓ EN: “Los Ángeles, California”. AÑO EN QUE SURGIÓ: 1997.



ALEXANDER ACHA Y SU CANCIÓN "TE AMO"

INSPIRACIÓN: “Me inspiré en un noviazgo que tuve a los 19 años; representa el momento en el que descubres lo que es el amor verdadero, cuando dejas de jugar al amor de las sensaciones y empiezas a descubrir el amor de los sentimientos, de cosas más profundas, una voluntad dispuesta, un querer, un decidir, un compromiso más serio y una forma distinta. La letra es una reflexión de la manera como quisieras amar”.

LA ESCRIBIÓ EN: “Estaba en mi casa, sentado en el piano, y empecé a sentir unos impulsos con esa melodía del verso; fue hasta después cuando supe que tenía que llevar la frase ‘te amo’”.

AÑO EN QUE SURGIÓ: 2007.

KIKO CAMPOS Y SU CANCIÓN "SI NO ES AHORA"

INSPIRACIÓN: “La escribí pensando en los chicos de Timbiriche, tomando en cuenta cómo era su vida, incluso la de sus seguidores, su edad, lo que sucedía cuando se veían en una fiesta, y en aquel entonces, el intercambio de los teléfonos; ahora lo están viviendo los hijos de los jóvenes de aquella época”.

LA ESCRIBIÓ EN: “En un estudio de grabación”. AÑO EN QUE SURGIÓ: 1987.

FATO Y SU CANCIÓN "MI CREDO"

INSPIRACIÓN: “Surgió con la intención de convertirla en un himno para el amor, porque cuando tienes este sentimiento es como un credo hacia la persona que amas. La compuse cuando mi esposa, Maite, era mi novia, gracias a su forma tan bonita de ser”.

LA ESCRIBIÓ EN: “Mi casa de México, en un estudio pequeño que tenía”. AÑO EN QUE SURGIÓ: 1992.



PEPE AGUILAR Y SU ÉXITO: "MIEDO"

INSPIRACIÓN: “Me inspiré en mi sobrino Jorge de la Torre que también fue cantante y falleció a los 31 años. Tuve la fortuna de llegar antes de su trascendencia y murió prácticamente en mis brazos. Cuando estaba luchando en contra del cáncer, él me preguntaba si yo tenía miedo de que le pasara algo, y le decía que sí, pero que debíamos tener fe. Finalmente se fue, porque el cuerpo físico es prestado, el vehículo realmente importante es el energético. Miedo es una canción fuerte, pero representa el amor que siento por mi sobrino”.

LA ESCRIBIÓ EN: “Mi casa”. AÑO EN QUE SURGIÓ: 2006.

HORACIO PALENCIA, ESCRITOR DE LA CANCIÓN "HERMOSA EXPERIENCIA"

INSPIRACIÓN: “Tenía ganas de hacer una canción que tuviera un lado romántico combinado con uno cachondo. Yo creo que tenía un buen rato sin estar con mi mujer, andaba ganoso (risas)”.

LA ESCRIBIÓ EN: “La ciudad de Mazatlán, Sinaloa, en un departamento que tengo frente al mar sobre el malecón. Y aunque todavía no la terminaba, se la mostré a Sergio Lizárraga, fuimos al estudio y ahí la terminé, hice unos cambios en los versos y elegimos la melodía”. AÑO EN QUE SURGIÓ: 2015.



GIAN MARCO Y "CANTA CORAZÓN"

INSPIRACIÓN: “Me reuní con Alex en Guadalajara para mostrarle unas canciones, tenía mi charango y le toque la melodía de una parte de la canción, pero no tenía la letra, entonces me dice: ‘Esa de ahí’, y le respondí: ‘Esa no está lista’ (risas), entonces me pidió que la empezara y me imaginé una historia de amor de pueblo, en la sierra o en la montaña, con poquitos habitantes, y de repente surgió esta parejita que se conocen desde niños, se gustan y se quieren, pero ella se va y la historia de la canción inicia cuando la dama regresa”.

LA ESCRIBIÓ EN: “El trayecto del avión, de Guadalajara a Lima, Perú”. AÑO EN QUE SURGIÓ: 2005



CARLOS LARA, CREADOR DE "SÁLVAME" Y "PARA SIEMPRE"

INSPIRACIÓN DE SÁLVAME: “La pensamos hacer porque Anahí no tenía un tema central y creímos que lo merecía, algo más personal. La canción refleja lo que es ella, una mujer, aunque muy fuerte, también frágil y vulnerable, y el amor es eso, nos salva de nosotros mismos, de los que nos quieren hacer daño, de los momentos difíciles, y se volvió un himno de RBD; estoy muy orgulloso de esa canción, porque me dicen que hasta en las iglesias se ha cantado”.

LA ESCRIBIÓ EN: “Platicábamos Pedro y yo, de repente terminaba una idea en el piano o la guitarra, y la peloteábamos; no hubo un lugar en especial, sólo sucedió”.

AÑO EN QUE SURGIÓ: 2004.

CANCIÓN: PARA SIEMPRE

INTÉRPRETE: MAGNETO. INSPIRACIÓN: “Es mi canción favorita y significa mucho, porque me fascina su estructura, lo que dice, y se ha vuelto parte de muchas generaciones. La inspiración surgió de lo que se vivía en los años 80; fue la época más dulce musicalmente hablando, había ingenuidad, los noviazgos eran fantásticos, los chicos se tenían que ver a escondidas. Es un tema que habla del primer amor que todos hemos vivido y que nos va a acompañar para siempre”. LA ESCRIBIÓ EN: “Un departamento en el que vivía, en la colonia Condesa”. AÑO EN QUE SURGIÓ: 1991.