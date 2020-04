Cómo lograr la piel de Zuria Vega

La actriz Zuria Vega es una de las pocas celebridades mexicanas que, la mayoría de las veces, luce su piel al natural, libre de maquillaje, o cuando lo lleva es muy al estilo makeup-no makeup donde, aunque te apliques ciertos productos pareciera que no llevaras nada encima.

Y es que Zuria Vega puede hacer esto sin ninguna preocupación porque, afortunadamente, ha sido dotada de una piel tersa, lozana, libre de imperfecciones a simple vista. Sin embargo, no es secreto para nadie que hasta este tipo de pieles de porcelana necesitan máximo cuidado para mantenerse hidratadas y prevenir los efectos de la edad.

Si tienes una piel como la de Zuria, ¡felicidades! Pero no la descuides. Pero, si siempre has tenido algunos problemas bien sea de resequedad u oleosidad, ¿por qué no aprovechas la cuarentena para comenzar a consentir la piel de tu rostro y llevarla a otro nivel?

A continuación, te damos algunos consejos para que, con el paso de las semanas, puedas presumir en tus redes sociales favoritas un rostro al natural saludable y radiante.

Desmaquillarte, cueste lo que cueste

No importa si te estás muriendo del sueño, así sea a gatas debes llegar al tocador y retirar todas las noches el maquillaje que te aplicaste en el día. No se vale pensar que como apenas te pusiste polvo y un labial, y ya ni se nota, el ambiente se encargó de quitar cualquier rastro de producto. Los residuos de maquillaje tapan los poros, la piel no respira, te aparecen brotes y aceleras el proceso de envejecimiento.

Limpiar más allá de desmaquillar

No excuses tras la idea de que como no te maquillas, basta con echarte agua en la cara para limpiarla. Te maquilles o no, luego de desmaquillarte, al despertarte y antes de acostarte, debes preparar tu piel para que esté más receptiva a los productos que aplicarás después.

Esto lo haces con un jabón líquido, en gel o mousse, dependiendo tu tipo de piel. Así tus poros se limpiarán de cualquier impureza y estarán dilatados para recibir las fórmulas de cuidado.

Integrar pasos clave

No es solamente lavar e hidratar. Gradualmente incluye en tu rutina de cuidado un tónico y una loción que, respectivamente, van después de limpiar tu piel y antes del suero. Estos productos refrescan tu piel y la ayudan a revitalizar, restaurar e iluminar.

La clave de los ojos

Ni se te ocurra aplicarte la crema hidratante como contorno de ojos. Esta zona es muy delicada y necesita unas fórmulas acondicionadoras, desinflamantes y alisantes, diferentes a las de una hidratante. Además, el contorno de ojos también tiende a irritarse con facilidad, por lo que es necesario aplicar cremas creadas para el área. Un tip importante es que debes aplicar la loción con el dedos anular y dando pequeños toquecitos. No talles el dedo con fuerza porque lo que harás en perjudicar la piel y aumentar la aparición de líneas de expresión.

Suero para todas

Este se ha convertido en uno de los pasos favoritos de toda mujer, por la consistencia suave del producto, porque refresca y da una sensación de placer sintiendo que el producto realmente está haciendo algo por tu piel. Sin embargo, si no te fijas en las funciones de cada suero y revisas si realmente lo que ofrece es lo que tu piel necesita, difícilmente verás los resultados. Hay sueros antiedad, para hidratara profundidad, para iluminar, para matizar, para disminuir las manchas... No te dejes llevar por las modas y busca lo que tu piel realmente necesita.

De día y de noche

Hay sueros de noche que son tan intensos que te indican que puedes usarlos solo sin necesidad de acompañar con una crema de noche. Pero, lo ideal es que todas las mañanas y las noches apliques una crema hidratante para el rostro. Revisa cuáles son sus ingredientes activos, revisa para qué sirven, pruébalas por unos tres meses y si no sientes cambios notables, prueba otra hasta que des con la que te haga sentir bien. Pregúntale a tu dermatólogo, revisa los comentarios de quienes ya las usaron y no te dejes llevar por eso de que las más caras son mejores. Hay una hidratante ideal para cada rostro.

Protector solar

¿Por qué crees que Zuria no tiene manchas en su rostro? Porque si bien no usa mucho maquillaje, el protector solar es su pastor. Y no sale de su casa sin aplicarlo en la cara, cuello, escote y orejas. Haz lo mismo, no importa si el día está nublado y estarás dentro de casa o de una oficina (la luz azul de los celulares y computadoras también envejece). Búscalo con una protección solar de 30 a 50.

A pedir de boca

No olvides los labios. Si bien Zuria casi siempre está al natural, siempre la vemos con los labios hidratados bien sea con un gloss o un labial hidratante. Ten siempre contigo una barra hidratante con protección solar y periódicamente, así como el resto de la cara, exfólialos bien sea con productos naturales o cosméticos.