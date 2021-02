¿Cómo escapó Jennifer Aniston a la maldición de "Friends"?

ESTADOS UNIDOS.- Cuando la mayor parte de las personas ven a estrellas de la talla de Courteney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc o David Schwimmer piensan automáticamente en Monica, Chandler, Phoebe, Joey y Ross. ¡Es inevitable! Estos papeles catapultaron a sus intérpretes a la fama, aunque también supusieron una maldición: la de estar encasillados en ese personaje para siempre.

Sin embargo, Jennifer Aniston parece haber escapado de este embrujo, algo que ha confirmado con su flamante y reciente nominación al Emmy en la categoría de serie dramática (The Morning Show).

La actriz pasó de grabar el final de la serie Friends a coprotagonizar la película Along Came Polly (2004) junto a Ben Stiller. Iniciaba así su transición de la pequeña a la gran pantalla.

Pero la actriz no era inmune a la maldición de "Friends", a su salida de la serie protagonizó las películas "Derailed" y "Rumor Has It" en el año de 2005, aunque ambos fueron un fracaso de taquilla.

Su relación con Brad Pitt no ayudó

Aniston dejó a sus fans con la boca abierta al anunciar que estaba lista para comenzar una familia en 2004, cuando la serie todavía estaba en emisión. Quería hacerlo con la que era (y es) una de las estrellas más sexys de Hollywood.

Su ruptura acaparó todas las portadas, después de que Pitt conociese a Jolie en el rodaje de Mr and Mrs Smith (2005), acaparó todas las portadas de los periódicos y las revistas del corazón.

Se puso de pie y siguió adelante

Aniston supo levantarse de este duro golpe y lo hizo como mejor sabe: actuando. En 2006 coprotagonizó The Break-Up junto a Vince Vaughn.

En 2008 llegó la película Marley & Me, en la que Aniston tuvo un papel con una mayor carga dramática. A su lado vimos a un buen Owen Wilson.

En 2009 coprotagonizó la comedia romántica He's Just Not That Into You junto a Scarlett Johansson, Drew Barrymore, Ginnifer Goodwin, Bradley Cooper, Jennifer Connelly, Ben Affleck y Justin Long.

Éxitos en taquilla

Luego llegaron Love Happens (2009, con Aaron Eckhart), The Bounty Hunter (con Gerard Butler) y The Switch (2010, con Jason Bateman). ¡Estos dos últimos largometrajes le valieron un premio Razzie a la peor actriz!

Aniston se ha convertido en una estrella de la comedia romántica, en este momento, había protagonizado tantas comedias que ya corría el riesgo de ser catalogada como actriz de rom-com.

Aniston demostró dar muy buena respuesta a la televisión de comedia, fue nominada en 2009 al Emmy a la mejor estrella invitada por su actuación en la comedia de Tina Fey 30 Rock. También recibió muchos halagos por su aparición en la serie de Courteney Cox Cougar Town.

Una anécdota

¿Sabías que Aniston sufre dislexia? Según contó la propia actriz en The Hollywood Reporter, siempre le costó estudiar hasta que le diagnosticaron este trastorno, poco después de cumplir 20. Le preocupaba mucho no ser tan inteligente como los demás, por lo que se concentraba en hacer a los demás reír cuando estaba en la escuela.

Aniston sabía que su fuerte era la comedia, por lo que se esforzó por hacerlo mejor que nadie. En 2011 protagonizó Just Go With It junto a Adam Sandler. No obstante, los dos acabaron recibiendo una nominación al premio Razzie a la peor pareja en una película.

En ese mismo año de 2011 Aniston decidió probar suerte en la comedia negra, dando vida a una mujer manipuladora y loca por el sexo en Horrible Bosses. Sus compañeros de reparto fueron Kevin Spacey, Charlie Day, Jason Bateman, Jason Sudeikis y Jamie Foxx.

Un buen reparto

La película de 2012 Wanderlust nos ofreció la oportunidad de ver a Aniston compartiendo reparto con Paul Rudd. Ambos daban vida a una pareja neoyorquina que se mudaban a una comunidad alternativa en la que conceptos como el dinero, la carrera o la ropa eran opcionales.

Aniston coprotagonizó de nuevo una película con Jason Sudeikis: We're The Millers (2013). El resto del reparto estaba compuesto por los actores Emma Roberts, Will Poulter y Ed Helms. ¿El papel de Aniston? ¡El de una estriper que se hacía pasar por madre!

Películas poco conocidas

Parece imposible que una megaestrella como Aniston protagonizase películas poco conocidas, aunque lo cierto es que sí ocurrió. Una de ellas fue la comedia criminal Life of Crime (2013), en la que compartió el set de rodaje con Isla Fisher, Mos Def y Tim Robbins. Un año más tarde llegaría She's Funny That Way, en la que compartía protagonismo con Imogen Poots y Owen Wilson.



'Cake' (2015) fue un punto de inflexión

Aniston decidió salir de su círculo de confort y probar fortuna con los papeles más serios. Para ello decidió embarcarse en un proyecto bastante interesante: interpretó a una mujer que sufría dolores crónicos y que tenía visiones de una persona que se había suicidado. Su buena actuación le valió una nominación al Globo de Oro y otra al Premio del Sindicato de Actores. Además, consiguió el galardón de Actuación del año de la revista People.

Tras el lanzamiento de Cake, Aniston ganó el Premio Golden Raspberry a la Redención. La actriz ya había sido nominada al premio a la peor actriz y a la peor pareja de cine cuando, según los críticos, consiguió dar la vuelta a la tortilla y "convertirse en una artista respetada".

Su relación con Justin Theroux

Aniston volvió a copar las portadas de la prensa rosa en 2015, cuando se casó con Theroux. Este enlace llegó un año después de la boda entre Jolie y Pitt. Aniston y su flamante nuevo esposo se fueron de luna de miel con algunos amigos (entre los que se encontraban Courteney Cox o Jason Bateman).

Cuando Aniston anunció su separación de Justin Theroux en 2018 salieron a la luz unos supuestos intentos de Pitt de entrar en contacto con ella. Como imaginarás, los medios se volvieron locos.



Su vida privada-pública

Tras más de una década de rumores de embarazo, la actriz decidió cortar por lo sano con las especulaciones y escribir una carta abierta. El encargado de publicarla fue el Huffington Post, en julio de 2016, y en ella podíamos leer cómo la actriz criticaba a todos esos periodistas que buscaron cualquier noticia de embarazo como perros de caza durante años.

"La gran cantidad de recursos que la prensa está gastando en este momento para descubrir si estoy embarazada o no (por billonésima vez...) demuestra la perpetuación de esa idea que dice que todas las mujeres están incompletas, no tienen éxito o son infelices si no están casadas o tienen hijos", escribió.

Más comedias

Aniston repitió protagonismo con Jason Bateman, en la película de 2016 Office Christmas Party. El resto del reparto estaba formado por Kate McKinnon, Olivia Munn y T.J. Miller. La taquilla no fue demasiado benévola, así como la crítica.

En 2016 protagonizó Mother's Day junto a Jason Sudeikis, Kate Hudson y Julia Roberts. La película recibió un aluvión de críticas y muchos se quejaron de que este reparto estelar no sirvió de nada.

Empoderamiento femenino

Aniston interpretó a una antigua reina de la belleza en la película de 2018 Dumplin, que también contó con Danielle Macdonald en el papel de hija con talla extragrande. Esta comedia dramática recibió muy buenas puntuaciones.

Cuando Aniston se encontraba promocionando la película Dumplin contó, en Extra TV, que la complicada relación que mantuvo con su ya fallecida mamá le ayudó a prepararse el papel. Al final admitió que acudió a terapia durante años.

En 2019 llegó Murder Mystery, una película que protagonizó junto a Adam Sandler. Se trataba de otro guión sobre unas vacaciones que salían mal y las críticas fueron demoledoras.

Un papel increíble

De nuevo en la televisión, Aniston interpretó uno de los papeles principales de The Morning Show junto a Reese Witherspoon y Steve Carell. La antigua estrella de Friends interpretó a una presentadora de telediario en plena era del #MeToo que se enamoraba del otro presentador.

Aniston fue nominada en 2020 a su primer Emmy en 11 años. Y aún hay más: se trata de su primera nominación al Emmy en la categoría de drama.

En 2020, su papel en esta serie le valió una nominación al Premio del Sindicato de Actores y dos nominaciones a los Globos de Oro, entre las que se incluyen la categoría de Mejor actriz de serie dramática y Mejor serie de televisión dramática (ella es también productora).