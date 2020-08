Cómo "Vil choro" opina Alex Kaffie sobre la relación entre Belinda y Nodal

MÉXICO.- Ambos cantantes se presentarán sobre el escenario del programa de TV Azteca, siendo su relación su mayor reto, ya que la mayoría de los comentaristas de espectáculos opinan que son sólo parte de una estrategia en busca de rating.

Belinda y Nodal han sido noticia durante esta semana tras anunciar su relación en sus redes sociales. Nodal fue el primero en expresar sus sentimientos por la cantante española, mientras que el perfil de la La Voz México confirmó la noticia en sus redes.

#SinLisonja, mi columna para El Heraldo de México [ @heraldodemexico ]



�� El noviazgo de Belinda y Christian Nodal es mentira



�� El nuevo programa de TV Azteca, ¡ha sido cancelado!



�� En cuanto le besó la frente, JUDAS se limpió la trompa con Lysol https://t.co/1NPe8FqZdY — Álex Kaffie (@Kaffievillano) August 7, 2020

La noticia no sólo causó felicidad entre los allegados a la pareja, sino también una serie de reacciones en redes sociales y el mundo de la farándula que se han inconformado por el manejo de esta información.

El periodista Alex Kaffie se une a la lista de comentaristas que opinan esto es sólo una estrategia más para elevar la audiencia del reality show.

Kaffie uso el espacio de su columna en el Heraldo de México para afirmar que "el amor es producto de una estrategia para aumentar la audiencia del reality show transmitido por TV Azteca."

El comunicador tituló como “Vil choro” al espacio que dedicó para hablar del recién anunciado noviazgo de Belinda y Christian Nodal.

Sobre el tema mencionó que no cree "el cuento" publicitario por la televisora del Ajusco y explicó los motivos detrás del tan comentado destape amoroso.

"No me trago el cuento de que Belinda y Christian Nodal son novios. Para nada les creo su recién destapada relación. El romance entre la jueza y el juez de La Voz es una invención cuya finalidad es aumentar el rating de La Voz. A mí no me engañan. ¡A otro perro con ese hueso!", escribió el periodista en su columna.