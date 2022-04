Comienza el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard; Será transmitido en vivo

Tijuana, Baja California.- Luego de los múltiples escándalos que han rodeado a Amber Heart y J ohnny Depp , finalmente el día de hoy se dieron cita para llevar a cabo un juicio. Ambos actores se han acusado de recibir violencia uno del otro y en esta ocasión será transmitida la reunión en vivo.

El tribunal será en el estado de Virginia EE.UU. y se pronostica durará un poco más de un mes. En este juicio intervendrán compañías como Disney y Warner Brothers de forma virtual. Asimismo, contará con la participación de testigos tales como el actor James Franco o el empresario Elon Musk.

La demanda de Depp solicita a su ex esposa 50 millones de dólares por los daños causados durante su matrimonio y también por un artículo publicado en The Washington Post el 2018. La ex actriz de "Aquaman" pide en una contrademanda 100 millones de dólares por difamación.