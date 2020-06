Comediante D.L. Hughley se cae en el escenario: tiene Covid-19

El viernes por la noche el comediante D.L. Hugley fue hospitalizado tras haberse desmayado arriba del escenario durante una participación en Nashville. Sin embargo, esta tarde se dio a conocer que le diagnosticaron Covid-19.

De acuerdo con "The Hollywood Reporter", el actor fue tratado inicialmente de agotamiento y deshidratación debido a las actividades que tuvo a lo largo de la semana.

"Está despierto y se siente mejor, y desea agradecer a todos por sus amables oraciones y pensamientos", dijo su representante al medio norteamericano previo al diagnóstico.

El sábado Hugley reveló al día siguiente que le realizaron la prueba y que dio positivo al coronavirus, "me dejó alucinando", aseguró sobre sus resultados.

"Era de lo que ellos llaman asintomático, no tenía ningún síntoma, los síntomas clásicos no los tenía", afirmó el comediante haciendo referencia a no tener gripe, problemas para respirar, tos o fiebre.

"Aparentemente simplemente perdí el conocimiento", afirmó Hughley en el video que compartió a través de sus redes sociales.

D.L. Hughley estaba formando parte de una presentación con un fin solidario, pues era para recaudar fondos, aunque comenzó a tener dificultades para estar de pie.