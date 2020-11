Combatirá tabúes con baile histórico

Tijuana, BC.- Ser político, homosexual y yerno de Porfirio Díaz es la clave del “El Baile de los 41”, la película del tijuanense David Pablos que se estrenara este 19 de noviembre.

Una noche de 1901 un grupo de hombres, algunos vestidos de mujer, decidieron ir a una fiesta clandestina, de 42, solo 1 no estuvo en la lista, esta es parte de la historia de homofobia que narra el guión de Mónika Revilla.

Este episodio que solo se contó a través de los ojos de la prensa independiente en aquel entonces, le tocará a la pantalla grande, hacerlo desde su óptica, un tema del pasado, muy vigente.

“Totalmente actual, porque aunque es del pasado, podría seguir sucediendo hoy en día sin ningún problema, hay muchos factores que no han cambiado del todo y sobre todo, aunque hay más visibilidad, como una comunidad LGTB, la visibilidad sigue siendo escasa”, consideró David Pablos.

En entrevista vía zoom, el cineasta tijuanense compartió que no es el único tema vigente que aborda el filme, sino también el machismo, la misoginia y el racismo.

“De echo en aquel entonces la prensa título: ‘Aquí están los maricones, bien chulos y coquetones”, entonces viendo como fue retratado el origen del baile de los 41, era más claro lo que yo quería visibilizar en esta historia.

“Y hablar de estos hombres, de lo que se les negó en su momento, y a mí como realizador, lo que más me parecía estimulante y me movía era eso, hablar de una comunidad y de la diversidad, pero no solo desde adentro, sino demostrándolos con dignidad y respeto”, recalcó.

El proyecto que recibió la clasificación C para su proyección, sigue estando en estos tiempos, en esta disputa de no aceptar las cosas como son.

“Hay un pudor a mostrar relaciones amorosas entre hombres, hay un pudor a mostrar el cuerpo masculino desnudo, contrario al de la mujer que ha sido normalizado desde siempre, el masculino sigue siendo un tabú”, consideró Pablos.

La cinta que protagonizan Alfonso Herrera y Emiliano Zurita, no es una película aleccionadora, aunque para su director el arte ofrece reflexiones y genera conversaciones que pudieran traer el cambio.

“Claramente los vicios se repiten vaya, no creo que haya una evolución del ser humano, hay reflexiones, creo que el arte lo que puede hacer es tocarle a la gente a nivel personal”, subrayó.

El estilo del director se distingue por los close up, los silencios dentro del guión, un equipo de mujeres a su alrededor y un grupo de realizadores para la banda sonora.

Pablos de 37 años, y quien en el 2015, destacó por “Las Elegidas”, no piensa en el premio Óscar, sabe que tiene un buen producto en sus manos, pero viene siendo el final en sus planes.

“Esta película me tocó varias heridas que estaban abiertas y me ayudó de alguna manera a reconciliarme con ellas en muchos aspectos personales”, finalizó el tijuanense.