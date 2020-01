Colate responde a Susana Dosamantes

En recientes declaraciones Susana Dosamantes expresó que su ex yerno, Colate, era patético por hacerse la víctima, y que además debería de trabajar en vez de vender exclusivas. Ahora, Nicolás Vallejo, se defiende y responde a la madre de Paulina Rubio.

“Yo creo que Susana debería de meterse en sus asuntos, yo a Susana siempre la he respetado, me he portado muy bien con ella, siempre la he ayudado mucho, siempre ha hablado muy bien de mi…’es un chico muy trabajador’. Siempre ha valorado mucho mi trabajo, hemos hecho proyectos juntos y bueno, ahora en una rabieta porque a su hija no le salen las cosas, que se ponga a insultarme y a contar mentiras y a volver a la cantinela de siempre, pero bueno, ese ya es un asunto suyo, pero yo ya no quiero entrar ahí de momento”.

Y es que según el español, él ayudo mucho a Dosamantes y debería estar agradecida por ello.

“De bien nacidos es ser bien agradecidos, Susana estuvo sin pagar una temporada, bueno esos son datos públicos aquí en Estados Unidos, y estuvieron a punto de embargarle un piso de Paulina y bueno, aportamos nosotros el dinero suficiente para que no la echaran. Desde que me separe, empezaron toda esta cantinela de.. mantenido y todo esto, pero no soy un mantenido, trabajo mucho, me va bien gracias a Dios, pero lo más importante es mi hijo y el trabajo más duro es cuidar de mi hijo”.

Por otro parte, en entrevista exclusiva para el programa Ventaneando, acepta que si recibió dinero por parte de la “Chica dorada”, pero todo siempre de acuerdo a la ley y porque había razones de peso para ello.

“Cuando me case con Paulina tenía una posición económica y profesional muy buena y cuando me separe estaba super endeudado y con muchísimos problemas que he ido solventando con el paso de los años y hoy en día estoy bien otra vez, pero nada ha sido gracias a Paulina y mucho menos a su dinero y más bien, económicamente, la que ha hecho muy buen negocio con el matrimonio ha sido ella conmigo.

Aquí en Estados Unidos hay una formula matemática y el que más gana de los padres en este tipo de situaciones de padres divorciados, el que más gana le pasa una cantidad al que menos gana, en mi caso Paulina gana más que yo, y me pasa un cantidad, es pública y todo, pero yo no voy a contar, es una cantidad pequeña y me la debería pasar todos los meses, hace mucho tiempo que no, no me la ha pasado, pero lo que dicta la ley es que lo haga, es lo que dicta la ley”.

Por último, Colate, asegura que no tiene contacto con su hijo desde que regresaron de las vacaciones que pasaron juntos en España, porque lo madre no le permite que hable con él, expreso nuevamente su deseo de llegar a un buen acuerdo con su ex pareja.

“Si quisiera ver, yo le he propuesto muchas veces arreglar las cosas por las buenas y yo me ocuparía de todo pero la señora quiere este tipo de guerras entonces yo aquí me defiendo".