Colate le pide a Paulina Rubio ser buena madre tras ganar audiencia

MÉXICO.- Aunque parecía que los problemas entre Paulina Rubio y su ex esposo, Nicolás Vallejo Nágera ‘Colate’ eran cosa del pasado, la ex pareja se enfrentó una vez más en en los juzgados.

El motivo de este nuevo pleito legal fueron los días de convivencia que tendrá Colate con su hijo Andrea Nicolás en esta época decembrinas.

“Una vez más hemos ganados todo lo que hemos pedido. Lo que no es normal es que estemos aquí después de ocho años, porque ya llevamos ochos viéndonos aquí y he venido a defender los derechos de mi hijo. Mi hijo está deseando irse con su familia a pasar la Navidad, que es lo que nos corresponde, pero la madre del niño (Paulina) no quiere porque trata siempre de evitar que mi hijo tenga contacto conmigo y con su familia, con los 9 primos que tiene y con la única familia normal y buena que tiene”, dijo el ex de la intérprete en entrevista para el programa Suelta la Sopa.

“Nos ha hecho todo lo posible para que no nos vayamos y he tenido que venir a pedir el pasaporte y gracias a Dios el juez ha dictado una orden diciendo que me lo den”, agregó.

Conjuntamente, Nicolás Vallejo Nágera relató la forma en que su hijo sufrió por esta situación. “El niño llorando me dijo, ‘oye papá que no me puedo ir a España’, por lo que he tenido que venir a la corte y pues se la ha olvidado al abogado informarse bien y lo ha pillado por sorpresa ese email y bueno la verdad es que ha sido un poco patético lo que ha pasado”.

Finalmente, el empresario le envió un mensaje a “La Chica Dorada” pidiéndole: “que sea una buena madre… es lo único que quiero que de ella”.

De esta forma el hijo mayor de la artista viajará con su padre a España y regresará con ella hasta el día 29 de diciembre.