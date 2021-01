Colabora Tatiana en libro infantil

Tijuana, BC.- “Creo que debemos fomentar la lectura y no nada más la de chismes o de revistas sino la lectura interesante, como la historia de este libro”, consideró Tatiana, quien le da vida a Claudine, en la publicación “Sarita Libúh y el misterio después del puente”.

La cantante regiomontana, compartió vía Zoom, esta colaboración que tiene junto a la escritora costarricense Moserrat Curriel, un proyecto que llegó como parte de la admiración que la tica tiene hacia ella.

“Los valores son el respeto a los seres humanos, a las diferencias, no importa de grandes o pequeños, también el agradecimiento que es algo importante que me han inculcado desde que era niña”, destacó la también actriz.

El libro que llegará a México en mayo a través de la editorial francesa I&I Production, engrandece aún más el propósito que tiene Tatiana para con los niños, el mantener una conexión con los valores.

“La frase que dice mi personaje Claudine es: ‘Deja de decir que no puedo y hazlo’, y esa es una frase que me decía mi mamá mucho y hasta la fecha me dice: ‘Haciendo y diciendo’, porque de qué sirve que te quejes de que tienes que hacer las cosas, es mejor hacerlo”, puntualizó la llamada "Reina de los niños".

Tatiana no descarta darle esa voz a sus sentimientos, y de la mano de Curriel, escribir una serie de historias que cobren vida muy pronto.

“Este es el primer paso, la historieta y yo creo que inmediatamente después se podría hacer en televisión, en las plataformas digitales, ya con la voz, la narración, con canciones, todo crecerá poco a poco”, adelantó la cantante.