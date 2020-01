Coinciden en restaurante Selena Gomez y Hailey Baldwin

El restaurante “Craig’s” en West Hollywood fue el escenario de un sorpresivo encuentro entre Selena Gomez y Hailey Baldwin, situación que de inmediato levantó una ola de comentarios.

Gomez acudió al lugar para festejar el lanzamiento de su más reciente disco “Rare” junto con amigos y gente allegada, momento en que coincidió con Hailey Baldwin, actual esposa de su ex Justin Bieber. La recién casada llegó acompañada sin el canadiense y solo pasó la velada con su amiga Madison Beer, quien al darse cuenta de las innumerables críticas en las redes hacia Hailey comentó:

“Acabo de cenar con mi amiga Hailey, a la que conozco desde hace 10 años... ¿y eso es todo? ¿Cómo puede eso ser un crimen? Amo a Selena. Siempre lo he hecho. Nunca en un millón de años trataría de hacerle daño. Esto es simplemente ruin e innecesario. No pasó nada”.

Por su parte Selena, y en respuesta a la avalancha de emojis de serpientes y múltiples ofensas, escribió directamente en la cuenta de Instagram de Madison.

“Es asqueroso leer todo esto. No fue intencionado en absoluto. Estoy muy decepcionada con que alguien pueda hablarle así a otra persona. Conozco a Madison desde que era un bebé y la he seguido viendo hasta convertirse en la mujer que es hoy en día. No hay ningún problema”.

La intérprete permaneció una hora más en lugar para después retirarse en compañía de sus amistades, al poco tiempo seria Baldwin quien partiría en su camioneta.

Hasta el momento la actual pareja de Bieber no se ha manifestado en sus redes sociales. Hace apenas unos días, la modelo comentó que le dolía tanta crueldad en las redes sociales y ser destrozada en Internet.