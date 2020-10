"Cofradía" nace del ingenio de Ramón Vidal y apoyo de sus amigos

"¿Tienes un guión?, preguntó el ejecutivo al cineasta Emilio Ramón Vidal, quien buscó en su cerebro rápidamente uno.

El director recordó entonces unas 10 cuartillas escritas sobre dos hermanos y, sobre la marcha, comenzó a crear el resto de la historia.

"¿A quién tienes de actores?", reiteró su interlocutor.

"A Sergio Mayer y Roberto Palazuelos", respondió Vidal de inmediato, más por conocerlos que por haber hablado con ellos previamente.

"Suena bien, ¿y a quién más?", insistió el ejecutivo.

"Alejandro Tomassi", contestó el realizador, por el simple hecho de admirarlo, sin siquiera haberlo topado en alguna ocasión.

Cuando salió de ahí, Vidal tenía en el bolsillo la promesa de que la cinta, si gustaba, se proyectara en la plataforma streaming y un contrato para hacer ocho películas en dos años.

Se dirigió a su casa y en cinco días terminó de escribir el guión que no existía y comenzó a llamar a sus amigos Palazuelos y Mayer, luego buscó cómo contactar a Tomassi y a Gabriel Soto, a quien también había mencionado y les habló del proyecto.

Les envió el guión y a nadie le dijo para qué personaje los quería, pero todos aceptaron. Y de su bolsillo y amigos, comenzaron a salir los recursos que le permitieran filmar "Cofradía", cinta ahora en el catálogo de Amazon Prime Video, una plataforma distinta a la del ejecutivo con el que habló inicialmente.

"La película es sobre dos hermanos que se aman y juran cuidarse uno al otro, pero sus caminos se separan y se vuelven a juntar para enfrentar la traición de uno de ellos", cuenta el creativo.

El rodaje, por las agendas de los actores, duró 13 meses. Cuando llegó con el proyecto terminado, la persona con la que se había entrevistado, ya no estaba ahí.

"Tenía que aprovechar el momento, uno debe tomar las oportunidades y se logró hacer; lo más sencillo (por sus agendas) hubiera sido que a Roberto y Sergio les diera un cameo y con eso cumplía, pero no quería quedarme en eso, todo el elenco siempre dio su tiempo, no había contrato como tal, sino de palabra y si había dudas de que si durábamos tanto no pudieran o ya no quisieran, pero siempre apoyaron", recuerda Vidal.

"Cofradía" cuenta con cerca de 40 canciones de gente como Armando Manzanero y Sergio Mayer Mori, que se escuchan a lo largo de la cinta como fondo de escenas.

"Ahora estamos esperando a ver qué tanto la gente la acepta y si hacemos la secuela, ya será cosa del público que diga", expresa.