Cody Simpson señala que tiene una relación muy romántica con Miley Cyrus

LOS ÁNGELES, California.- Cody Simpson puede sentirse cómodo con Kaitlynn Carter, pero es seguro decir que no se ve saliendo con ella y Miley Cyrus pronto.

La estrella aborda este tema y más en una entrevista bastante reveladora con Kyle & Jackie O Show después de su victoria en The Masked Singer. Y si bien los anfitriones están interesados en su victoria en el programa de la competencia, hay mucho más interés en su relación con el cantante, quien previamente salió con Kaitlynn.

En un momento, el entrevistador pregunta: "No te atreverías a ofrecer ..." Se apaga, haciendo una especie de insinuación, antes de que Cody responda: "¡Diablos, no! No es así en absoluto".

De hecho, Cody insiste en que es "muy romántico", algo que él afirma que Miley nunca antes había podido "experimentar" en ninguna de sus relaciones. Un ejemplo que ofrece es la canción acústica que escribió para ella mientras estaba en el hospital. "Me gustaría ser el mejor novio que podría ser", comparte.

Esa leve excavación en la falta de romance de sus ex no pasó desapercibida. De hecho, durante el fin de semana, Miley insinuó que sus ex eran todos "malvados" en un Instagram Live con Cody.

"Siempre pensé que tenía que ser gay porque pensé que todos los chicos eran malvados, pero no es cierto", afirmó. "Hay buenas personas que simplemente tienen pe$%. Solo he conocido a una ... y él está aquí".