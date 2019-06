"Coco" llegará a la pista de hielo

La película "Coco" fue vista por más de 20 millones de personas en México y ahora seguirá incrementando esa cifra, pero gracias a una pista de hielo.



"Disney on ice, Descubre la magia", espectáculo que estrenará el 11 de julio en el Auditorio Nacional, integra un número completo en el que el escenario estará oscurecido.

El año pasado apenas y era un número de 5 minutos, ahora ya está comformado una historia completa.

"Nos metemos en la noche y vamos al mundo de los espíritus", dice Marlene Toussaint, directora de la productora Feld Entertainment.

"Hay canciones como ‘Recuérdame’ y nos da gusto que esta historia muy mexicana, con nuestras tradiciones, llegue a 70 países", agrega la directiva.

"Disney On Ice, Descubre la magia" también tendrá presencia de "La bella y la bestia", "Frozen", "La sirenita" y "Moana".

"En este show vamos a ver a personajes entre los asientos, lo cual no había pasado antes, no decimos cuales porque debe ser sorpresa", indica Toussaint.

"En el número de Bella con seis patinadora se da un baile y se elevarán como si fuera un candelabro humano", detalla.

El espectáculo estará hasta el 4 de agosto, esperando que sea vista por cerca de 200 mil personas durante la temporada.