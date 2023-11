Coco Levy busca limpiar su nombre tras ser señalado de abuso sexual

Ciudad de México.- El productor Jorge "Coco" Levy, quien enfrentó una denuncia por presunto abuso sexual presentada por la actriz Danna Ponce a finales de junio de 2022, ha decidido emprender acciones legales para limpiar su nombre después de que Ponce retirara la acusación en enero de 2023.

La joven argumentó que la decisión de retirar la denuncia se basó en el desgaste mental provocado por el proceso legal. Levy, hijo de Talina Fernández, expresó su intención de buscar justicia mediante la vía legal, ya que la situación le ha dejado sin empleo, recursos económicos y alejado de sus hijas.

Al final no solo no se comprobó nada, se comprobó que era mentira, y entonces sí he entablado cuestiones legales en contra de eso, pero se comprobó con peritos y con en la corte y en todos lados y al final de cuentas, la persona que me acusaba mejor se desistió, nadie desiste de una acusación en la cual tienes razón", afirmó Levy en una entrevista para el programa Ventaneando.