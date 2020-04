Clausuran clínica a "Cirujano de las Estrellas" y lo investigan

CIUDAD DE MÉXICO. – Autoridades de la Ciudad de México revelaron que se abrió una carpeta de investigación en contra del médico Gamaliel Valdés, conocido como “El Cirujano de las Estrellas”, y la ex concursante y ex miembro del equipo de Relaciones Públicas del programa “Enamorándonos”, Ailed Guadalupe Ramírez, luego de que una ex participante del programa los denunciara por una mala operación.



De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Guadalupe Ramírez, ‘enganchó’ a Karla S, para que se realizará una operación estética.

Le pidió al menos tres pagos para saldar la cirugía y los estudios clínicos.



Sin embargo, Karla asegura que el médico jamás le entregó sus estudios, tampoco le mostró sus implantes, no le dio su caja, ni los registros del material utilizado en su cuerpo.



Jamás pensé que mi salud mental y física sería tan afectada. Cinco meses después de que me operó, presento deformidades en mi busto, lesiones en las terminales nerviosas las cuales van a tener que retirar”, declaró la joven.



Expresó que varias veces acudió a la clínica ubicada en Bahía Magdalena, de la colonia Anzures. Y su respuesta fue que “poco a poco se iría curando, o tendrían que hacerle unas operaciones más”.



Tras la cirugía mal realizada, Karla tuvo que buscar a otro especialista y, ahora, tiene que ser sometida a una mastectomía.

La Fiscalía detalló que la mujer ya fue detenida y declarará ante el Ministerio Público.



Las autoridades también revelaron que hasta ahora no se ha podido confirmar que Valdés tenga cédula de cirujano plástico, como él lo ha presumido.

Por otro lado, el reportero Carlos Jiménez informó que la clínica había sido clausurada.

LE CLAUSURAN al "CIRUJANO de las ESTRELLAS"

Así quedó el consultorio d Gamaliel Valdés en @AlcaldiaMHmx.

Autoridades lo clausuraron.

Además, la @FiscaliaCDMX lo INVESTIGA acusado d destrozarle los senos a esta exintegrante de @EnamorandonosTV



La historia> https://t.co/qK5che9eao pic.twitter.com/lDn8YmjYLE — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 8, 2020