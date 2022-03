Claudia Martín revela que su novio estaba indeciso sobre su relación: ''Yo era la que sí quería''

Ciudad de México.- La actriz Claudia Martín habló sobre el inicio de su relación con el también actor Hugo Catalán, mismo que comparte pantalla en el remake de ''Los ricos también lloran''.

Claudia relató para 'Despierta América' la felicidad que experimenta con esta relación después de que el año pasado se confirmara su divorcio con Andrés Tovar.

Me siento libre, o sea, como que yo llego y digo: ‘esto soy, soy quien soy’, y él dice ‘perfecto, yo te apoyo de aquí en adelante’, y ese respeto a mi persona para mi es invaluable”

Relató Martín sobre su relación con Catalán.

¿Cómo inició la relación?

Sin embargo, al hablar sobre cómo inició su noviazgo, Claudia confesó que ella estaba más segura de dar ese paso con el actor que también es conocido por su participación en la serie ‘El juego de las llaves’.

“Fue chistoso, porque yo era como la que sí quería, y él era de… ‘¿está pasando o no está pasando?’, nos acercamos primero como amigos, y luego ya como algo más, y fue así, como que decía ‘¿en serio, si me va a hacer caso?’, y yo ‘es que tú me gustas’, o sea, ¿ya sabes?, como que sí fue muy simpático”, dijo la actriz con una gran sonrisa.

De la misma forma, Claudia Martín reveló lo que más le gusta de su actual pareja. “Me impulsa y, no sé, eso para mí es mágico”.

Busca plenitud

Por último, la estrella de las telenovelas aseguró que pase lo que pase en su vida siempre buscará sentirse plena en el terreno amoroso.

“Yo jamás voy a dejar de creer en el amor porque es el motor del mundo, y ahorita específicamente de pareja, es igual, nunca me he cerrado, nunca me cerré y estoy feliz, estoy agradecida, aprendiendo mucho de la persona con la que estoy”, concluyó.