Claudia Martin manda indirecta a Andrés Tovar y Maite Perroni

CIUDAD DE MÉXICO.- Claudia Martin reaccionó a la infidelidad de su esposo con Maite Perroni, y envió una indirecta a los dos a través de sus redes sociales.

Fue esta mañana que se confirmó la separación de la actriz de “Fuego Ardiente” con el productor del programa de Imagen Televisión “Sale el Sol”. La revista Tv Notas aseguró que esta ruptura se dio luego de que la actriz descubriera la infidelidad de su esposo con la ex RBD.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Por medio de su cuenta de Twitter, Claudia no hizo mención de Maite o Andrés; sin embargo, sí publicó una imagen que se consideró como una indirecta a los dos.

La intuición no se equivoca”, dice la imagen compartida por Claudia Martin.

Asimismo, publicó otra imagen con un mensaje que también se relacionaría con la penosa situación.

“Los actos siempre tendrán la última palabra”, cita la imagen.

UNA INFIDELIDAD ACABÓ CON SU MATRIMONIO

La noticia se da a conocer a una semana de que Maite Perroni anunciara que puso fin a su romance con Koko Stambuk tras 7 años y medio de noviazgo.

La revista Tv Notas entrevistó a un amigo en común de Claudia y Andrés, donde aseguró que la ex RBD fue la que se involucró en su matrimonio.

“Un día en la madrugada, notó que el celular de Andrés estaba suene y suene porque le estaban mandando mensajes; pensó que quizás se trataba de alguna emergencia familiar o algo, y por la hora sí se alarmó”, dijo la fuente.

“Antes de despertarlo, quiso nada más ver en la pantalla del celular quién era y así saber qué tan urgente sería el mensaje, y se dio cuenta de que el número estaba guardado como ‘Maite P.’, y de inmediato se percató de quién se trataba”, continuó.

Las conductoras del programa “Sale el Sol” sólo confirmaron la ruptura de su jefe con Claudia Martin, y desmintieron que se tratara de una “tercera en discordia”.

“Su separación con Claudia Martín es un hecho, llevan separados varios meses, no están juntos, pero no hay nadie, no hay ninguna tercera en discordia como se está comentado el día de hoy en una revista”, comentó Ana María Alvarado.

“Ha estado muy triste, de hecho, algunos días anda por ahí trabajando muy en silencio, y se le ve su carita triste, está preocupado, como cualquier relación cuando termina, es muy desafortunado para él, muy desafortunado para Claudia, pero nos contó que todo está buenos términos”, informó.