Claudia Lizaldi señala que es ''brillante'' realizar rifa del avión presidencial

CIUDAD DE MÉXICO.- En redes sociales circula un video que le ha provocado más de una burla y crítica a Claudia Lizaldi, y es que la conductora habría señalado que era una idea ‘‘brillante’’ la realización de la rifa del avión presidencial.

Durante el programa ‘Rompeviento Tv’, la actriz Claudia Lizaldi dio su opinión sobre la famosa rifa, sin pensar en lo que esto le podría ocasionar.

‘‘El 99%, que me contestaron un montón, dijeron que claro que comprarían boleto’’. ‘‘Te voy a decir qué es brillante, si me permiten concluir con eso, pensar fuera de la caja es brillante porque ya a nadie le sirve, ya está claro pensar en la caja, entonces en la caja pues se avienta pero no sé qué. Aquí lo que están haciendo es ‘haber fuera de la caja para la rifa, para lo de la salud, para tal, tal, tal, y eso sí puede hacer una transformación’’, afirma la famosa.

De los creadores de "El dólar no me afecta porque cobro en pesos" llega

"Rifar el avión es una genialidad"

pic.twitter.com/4y3Lq7aMpJ — López Hablador (@Alopezhablador) January 29, 2020

Claudia Lizaldi, de 41 años, confesó que las rifas es una práctica muy común en el país por ello consideró que lo que se hace con el avión ‘‘es lo mismo pero en gran escala’’.

Después de que se viralziaea las polémicas declaraciones, usuarios de redes sociales comenzaron a comparar a la presentadora con su colega Andrea Legarreta.

Y es que la conductora del programa “Hoy” también fue tendencia después de asegurar que el precio del dólar no le perjudicaba a los mexicanos.