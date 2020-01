Claudia Álvarez revela si comió su placenta después del parto

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Claudia Álvarez acaba de ser mamá hace un mes y platicó si se comió su placenta, después de que en varias ocasiones afirmó que ella quería experimentar con eso.

No, ya no lo pude hacer, yo tanto que les dije de mi placenta… en Estados Unidos, la doula que tenía no contestó el teléfono porque se nos adelantó la baby y ella se había ido de vacaciones”.