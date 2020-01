Claudia Álvarez pide a fans consejos sobre maternidad

Claudia Álvarez sigue enfrentándose a las dificultades de su debut como mamá, y no dudó en recurrir a las redes sociales para solicitar la ayuda de sus seguidores con este problema de su nueva vida.

Tras el nacimiento de Kira el pasado 26 de diciembre, la actriz ha compartido varios momentos junto a su hija, pero esta vez manifestó su preocupación debido a que la bebé no ha podido dormir.

“Hoy llevamos tres horas para que duerma la baby. No duerme, no duerme. Ahorita come, pero no duerme, ¿algún tip?”, relató la esposa de Billy Rovzar mientras amamantaba a la pequeña.

De la misma manera, Claudia manifestó que ya ha recurrido a varias alternativas, pero nada le ayudaba. “El ruido blanco al fondo tampoco me está funcionando”.

Esta no es la primera vez que la actriz tiene estas dificultades con la pequeña Kira, pues hace algunos días confesó que la falta de sueño ya está dejando secuelas en su cuerpo. “Y yo tengo ojo rojo porque dormí literal solo dos horas por la lactancia”.