Claudia Álvarez comparte por fin el rostro de su bebé

CIUDAD DE MÉXICO.- Finalmente Claudia Álvarez decidió mostrar el rostro de su bebé compartiendo una imagen de la pequeña Kira en sus redes sociales y acompañando la publicación con las siguientes palabras.

“Dicen que los babies vienen con respuestas….Te mira, la miras y te muestra quien eres! Bienvenida Kira a nuestro mundo…”

Apenas hace unos días, Álvarez había expresado que estaba aun indecisa de revelar a su hija.

“Una parte de mi dice que sí y otra parte me dice que no. Muchas amigas no enseñan a sus bebés porque hay mucha inseguridad en el país y por otro lado porque ellos no están decidiendo ser figuras públicas, entonces tengo que hablar con Billy, aún no sé”.

Finalmente, la actriz decidió compartir a la pequeña recibiendo cientos de felicitaciones de familiares, amigos y fans en una publicación que esta por alcanzar las 300 mil vistas a pocas horas de su creación.

La pequeña nació el pasado 26 de diciembre a las 12.56 de la madrugada en la ciudad de Los Angeles, California. Y en lo que va desde su llegada, Claudia ha compartido diferentes momentos como mamá primeriza.