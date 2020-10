Califican de clasista y racista película "Nuevo Orden" de Michel Franco

CIUDAD DE MÉXICO.-Fuertes críticas en redes sociales ha recibido la cinta "Nuevo Orden", del director mexicano Michel Franco

Este martes Cinépolis publico el trailer la película y los usuarios la clasificaron de racista y discriminatoria.

"Me extraña que está "cosa" hay sido premiada. No es más que un cliché más del racismo y clasismo, de los miedos de las clases pudientes y los aspiracionistas whitexicans de ver cómo se acaban sus privilegios. Ya me imagino a los fifís identificados hasta el éxtasis", comentó el usuario de Twitter Jorge.

Te presentamos el NUEVO tráiler de #NuevoOrden, la película de Michel Franco que te impactará de principio a fin. Estreno 22 de octubre. Con @diegoboneta, @naian_gn, #DaríoYazbek, #MonicaDelCarmen y #FernandoCuautle pic.twitter.com/oHCvSF0Xxm — cinépolis (@Cinepolis) October 5, 2020

Por otro lado, el tuitero @corvisimulacrum escribió: "Mira @llantodeburgues, al fin el cine ha creado la tan necesaria fiicción de "Los whitexicans también lloran" para que los mugrosos nacos no malentiendan "Parasite" ni se identifiquen con el Joker. Joder, que falta hace respetar las jerarquías económicas".

Carlos señaló: "Propaganda reaccionaria y anti-obrera. Lo único que hacen películas así es reivindicar el racismo y la discriminación proveniente de lxs burgueses. Michel Franco es otro cineasta mexicano, privilegiado y m#$% que explota la miseria de su propio país para beneficio propio".

No creo que la trama sea nada mejor, el director es una basura ignorante y racista. pic.twitter.com/5bTpcojPT4 — ��������������������✯ (@sofiastral) October 6, 2020

En las imágenes del trailer se ve cómo gente blanca en México son agredidas por gente morena.

"Nuevo Orden" presenta un mundo distópico donde una familia de la alta sociedad celebra una boda, al mismo tiempo en que empieza a llevarse a cabo violento golpe de estado.

El estreno de esta cinta en los cines será el próximo 22 de octubre.