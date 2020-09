Cirujanos de 'Botched' se niegan operar a Sabrina Sabrok

ESTADOS UNIDOS.- Sabrina Sabrok acudió a la ayuda profesional de los expertos de ‘Botched’, un reality show transmitido por E! Entertainment, con la intención de realizarse una cirugía estética en la que los ojos le quedaran un poco más rasgados, es decir, como el famoso estilo felino.

“He tenido 50 cirugías plásticas en todo el cuerpo, en la nariz, en los labios, en los ojos, de todo. Desde la cabeza hasta los pies, pero mis ojos se ven así, como cansados, porque la cirugía no me dejó como yo quería; quiero que me los hagan extremos, en ojos de gato”, comentó la famosa durante su participación en Botched.

Sin embargo, la argentina recibió una negativa, pues tanto Terry Dubrow como Paul Nassif le aseguraron que sería peligroso para su salud.

“Déjame explicarte algo sobre tus ojos. Tu piel actualmente está muy tensa para conseguir esa mirada sexy que quieres y no tendrás piel extra (en los ojos). Si yo jalo de este lado y de este lado, tus ojos quedarán muy cerrados y tener los ojos cerrados todo el tiempo es muy peligroso para tu visión. Lo normal es tener los ojos húmedos y tú los tendrías secos y eso es un gran problema para la visión”, expresa Paul Nassif.

Ante dicha respuesta, Sabrok agregó que ya tiene dificultades con su visión, por lo que sería aún más grave realizar dicha cirugía.

La negativa de los cirujanos plástico generó cierta tristeza y decepción en la modelo, quien aseguró que necesita este tipo de intervención ahora mismo.