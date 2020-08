Cinta de 'Kraven the Hunter' podría ser dirigida por J.C. Chandor

ESTADOS UNIDOS.- J.C. Chandor está en conversaciones para dirigir "Kraven the Hunter" de Sony, cinta basada en el némesis de Spider-Man.

Matt Tolmach y Avi Arad están produciendo la película, mientras que Richard Wenk, Art Marcum y Matt Holloway están escribiendo el guión.

"Kraven the Hunter" será un spin-off de "Spider-Man" centrado en el notorio antihéroe conocido como Sergei Kravinoff. Kraven the Hunter es también el medio hermano del maestro del disfraz llamado Chameleon. Su personaje ha aparecido en numerosas adaptaciones de "Spider-Man", incluida una serie animada y videojuegos.

En los últimos años, Sony ha seguido aumentando su lista de superhéroes. "Spider-Man: Homecoming" y su secuela "Spider-Man: Far From Home" con Tom Holland, así como "Venom" de Tom Hardy fueron grandes éxitos de taquilla.

"Venom: Let There Be Carnage" es la próxima adaptación del cómic en cubierta del arsenal de héroes enmascarados de Sony. La continuación, nuevamente protagonizada por Hardy como el periodista convertido en simbionte extraterrestre, será dirigida por Andy Serkis. Se esperaba que se estrenara en los cines este octubre, pero su debut en la pantalla grande se retrasó hasta el 25 de junio de 2021 debido a la pandemia de coronavirus.

“Morbius”, el thriller de superhéroes protagonizado por Jared Leto, también está en proceso en Sony. Al igual que "Venom 2" y la mayoría de las películas programadas para estrenarse este año, el estreno de la película en cines se pospuso. Ahora está programado para abrir en marzo de 2021.