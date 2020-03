Cines del país se quedan sin estrenos por coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO.- Aún se desconoce si en los próximos días las cadenas de cine en México bajarán las cortinas pero lo que si es un hecho que haciendo eco de lo que le pasó en Estados Unidos y China tras el brote de coronavirus Covid-19, muchas de las películas que las distribuidoras tenían planeado lanzar en las próximas semanas se han pospuesto algunos meses e incluso algunas otras llegarán a las salas hasta 2021.

Por lo pronto tres de las distribuidoras más importantes del país, Universal Pictures, Disney/Twenty Century Fox y Sony dejarán de estrenar en salas mexicanas películas que tenían programadas a partir de este fin de semana.

Paramount Pictures: Este fin de semana originalmente se estrenaría la muy anticipada secuela de 2018, "Un lugar en silencio 2" protagonizada por Emily Blunt, pero debido a la pandemia que vive el mundo se pospuso. Paramount no profundiza sobre si el estreno quedará definidamente cancelado o solo se retrasará.

Esta no es la única cinta que está distribuidora ha pospuesto, también está la película "The Lovebirds", protagonizada por Issa Rae & Kumail Nanjiani que se estrenaría el tres de abril y que ahora no se sabe cuándo llegará.

Universal Pictures: "Throlls world tour" estaba programada para estrenarse este tres de abril pero ahora se ha movido para el nueve de octubre de este año, seis meses se ha recorrido su estreno.

"Sin tiempo para morir", la nueva entrega de James Bond tenía previsto su estreno para el próximo abril, pero ahora será hasta el 25 de noviembre que la nueva aventura de Bond vea la luz. Se pronostica que este cambio le cobrará a la distribuidora entre 30 y 50 millones de dólares.

"Fast9", la nueva entrega de "Rápidos y furiosos" es uno de los filmes que más ha atrasado se lanzamiento. Previsto originalmente para llegar a los cines el 22 de mayo y como una de las grandes apuestas de la distribuidora, su nueva fecha de será once meses después, el tres de abril de 2021.

Sony Pictures: El próximo 27 de marzo llegaría a las salas mexicanas la versión cinematográfica del show televisivo "La isla de la fantasía", misma que en Estados Unidos se estrenó en febrero pasado. Tras la propagación del Covid-19, la distribuidora ha decidido posponer su lanzamiento para final de año, sin tener una fecha exacta por lo que su estreno en México aún es incierto.

"Peter Rabitt 2" llegaría a las salas mexicanas el tres de abril pero ahora la compañía decidió postergarlo hasta el 18 de septiembre de este año.

Disney/Fox: una de las grandes apuestas de la compañía era el Live action del clásico infantil "Mulan", el cual estaría en cines el 26 de marzo próximo pero ahora se ha decidido aplazar su estreno para finales de año pero sin una fecha exacta.

"The New mutants", es otra cinta que aún es incierto la fecha de su arribo a los cines de México ya que aunque se estrenaría el tres de abril, la emergencia sanitaria ha obligado a posponer su lanzamiento, algo similar a lo que también ocurrió con la cinta "Antlers: criatura oculta", que se lanzaría el 17 de abril.

Una película más que se pospuso y aún se desconoce cuándo podrá ser vista por los mexicanos es "Viuda negra", que llegaría a los cines el primero de mayo.