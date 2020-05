Cines coreanos continúan enfrentándose a los estragos de la pandemia

COREA DEL SUR.- Luego de permanecer cerrados durante meses, los cines de Corea del Sur han abierto sus puertas nuevamente, sin embargo, parece que el gremio está muy lejos de volver a su normalidad.

Según información de Variety, la taquilla nacional durante el fin de semana llegó a solo el 7% de lo que era durante esta misma temporada el año pasado. Y con los trabajadores de Hollywood y los distribuidores locales reacios a lanzar grandes títulos desde el estallido del coronavirus en el país, las pantallas se han llenado de relanzamientos y películas extranjeras pequeñas y medianas.

Inusualmente, ni una sola película coreana apareció en la lista de los diez mejores del fin de semana.

El drama musical estadounidense "The Greatest Showman" volvió a abrir el jueves y ocupó el primer lugar, ganando $205,600 en cinco días de estreno. Otros relanzamientos que aparecieron en los diez primeros lugares incluyen la comedia de acción de 2018 "The Hitman’s Bodyguard", la animación japonesa de Makoto Shinkai "Weathering with You" y el drama histórico del director chino Chen Kaige "Farewell My Concubine".

"The Platform", que se lanzó en la plataforma de transmisión global Netflix (fuera de Corea y Taiwán), recibió un estreno en cines el 13 de mayo y logró ganar $ 387,000 después de dos fines de semana. Los únicos recién llegados del fin de semana, la comedia romántica francesa "La Belle Epoque", el drama de guerra estadounidense "The Last Full Measure" se estrenó en tercer y octavo lugar, respectivamente.

Un par de películas locales que habían sido programadas para las salidas de mayo, incluyendo "Innocence" de Sony y Kidari Entertainment y "Intruder" de Acemaker Movieworks, ahora se estrenarán a principios de junio.