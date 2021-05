Cinco razones para no perderse 'Run the World'

Tijuana, BC.- El pasado domingo 16 de mayo se estrenó “Run The World”, una serie llena de romance, amistad y moda, que la asemejan al estilo de “Sex and the City”.

El proyecto está protagonizado por Amber Stevens West, en el papel de Whitney, Andrea Bordeaux, como Ella, Bresha Webb como Renee, y Corbin Reid como Sondi.

A continuación compartimos cinco razones por las que no te debe perderse esta comedia romántica.

Empoderamiento

Sigue a un grupo de inteligentes, divertidas y entusiastas mujeres de color en sus 30,

que viven, trabajan y se divierten en Harlem.

Mientras se esfuerzan por dominar el mundo, cada una de ellas atraviesa por altibajos en su carrera, por ligues y desamores que las llevan a reevaluar quiénes son y hacia dónde van.

Reivindica la relación entre amigas

¿Quién no se ha encontrado en los peores y mejores momentos rodeada de sus mejores amigas? Las protagonistas se encuentran lidiando constantemente con alcanzar más espacios en los ámbitos profesional y personal pero sin perder su esencia, todo esto apoyándose mutuamente.

La ropa

Es parte fundamental de la narrativa de la serie que acompaña a las chicas espectacularmente ideados por Carrie Bradshaw en Sex and The City.

El amor en el tercer piso

Muchas personas se encuentran confundidas y con un exceso de responsabilidad y estrés al cumplir treinta años y nuestras protagonistas no son la excepción.

Constantemente están en la búsqueda de quienes son ahora y qué es lo que desean.

...y en Nueva York

Siempre hay algo nuevo por descubrir, eso pasa con las grandes ciudades como Nueva York que sin importar el momento histórico, sus residentes siempre están en activo y resistencia, es decir apoyando a sus paisanos.