Cinco momentos que JLo nos recordó lo bueno de tener abdominales marcadas

En una carrera de 25 años, Jennifer López nos ha dado canciones con las que es imposible no bailar, actuaciones memorables y últimamente mucha inspiración para alcanzar nuestras metas fitness. J.Lo y su prometido Alex Rodriguez eran frecuentemente fotografiados entrando a su gimnasio predilecto, y los resultados de este compromiso se notan (claramente). Por eso, te dejamos nuestros 5 momentos favoritos de los abs de the one & only.

No hay excusas

Que el gimnasio esté cerrado no significa que J.Lo dejará de entrenar y para nosotros es lo mismo: no hay excusas. La artista ha mostrado que se mantiene en forma desde casa y que puedes seguir con tus fitness goals sin importar en dónde estés.

Versace Moment

Este momento en la pasarela de Versace se volvió viral al instante, pues Donatella y J.Lo decidieron recrear el famoso momento del vestido verde que hace 20 años inspiró el lanzamiento de Google Images, y a nosotros a hacer ese ejercicio extra de abdomen.

Hustlers

Esta película hizo mucho ruido por la increíble actuación de Jen, pero además de su interpretación como ‘Ramona’, también la preparación física para el papel merece mucho reconocimiento. Por nuestra parte, este largometraje fue suficiente para que pusiéramos entre nuestras fitness goals conseguir unos abs perfectos.

Ícono de moda

La CFDA decidió premiar a J.Lo con el ‘Fashion Icon Award’ y para recibirlo optó por un conjunto de Ralph Lauren que mostraba sus abs perfectos en todo su esplendor. Digamos que esta es la meta de cómo nos queremos ver en crop top.

Super Bowl

Obviamente no creíste que íbamos a dejar fuera al momento más épico (hasta ahora) en la carrera musical de ‘Jenny from the block’, ¿verdad? El Super Bowl LIV fue la plataforma ideal para que la cantante mostrara todo su talento, pero definitivamente uno de los momentos que más nos hicieron reaccionar fue su rutina de pole-dancing. Aunque todo el show nos inspirará a entrenar más seguido, estos segundos sin duda fueron los que dejaron la impresión más fuerte.