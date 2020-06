Cinco momentos incómodos de Bárbara de Regil

En el medio del espectáculo Bárbara de Regil es recordada por ser la protagonista de la telenovela "Rosario tijeras".

Pero en las redes sociales la actriz ha dado de qué hablar sobretodo por las polémicas y críticas que han surgido a su alrededor por algunos comentarios y publicaciones desatinadas, además de uno que otro video divertido. El más reciente fue por un video en el que explota al recibir una llamada que viola su privacidad pero estos son algunos de los momentos más destacados e incómodos de los últimos meses.

Receta que da risa

Hace un mes a Bárbara la compararon con Anahí por sus aptitudes para la cocina pues compartió en un video la receta de un postre sano diciendo que era sin carbohidratos para después agregarle plátano.

Proteína no convence a expertos

De acuerdo con el famoso nutriólogo Aries Terrón, la proteína lanzada por Bárbara bajo el nombre "Loving it" no cumple pies por ejemplo los aminoácidos utilizados son negativos porque se utilizaron para reducir gastos. Además dijo que lo que el producto contiene y lo que dice la etiqueta no coincide.

Da consejos… a víctimas de violencia

Al terminar su rutina de ejercicios hace unas semanas se puso a interactuar con sus seguidores y compartió un consejo para combatir las agresiones contra las mujeres.

"He visto comerciales, en la televisión, donde hablan sobre la violencia de la mujer, las violencias que hay ahorita en las casas y en ese comercial dicen que una manera de relajarte y no entrar en ese enojo es que respires hasta diez. Tienen toda la razón".

"Si tú estás en una casa en donde vives violencia, gritos, golpes, te pido que a esa persona que te grita, te golpea, le pidas con todo tu corazón que te trate como le gustaría que ml traten. Te pido que te toques el alma y le digas "yo estoy en este mundo, yo estoy en esta tierra para vivir feliz y tranquila".

Algunos de los comentarios que recibió Bárbara señalaron que no invitara a las mujeres a denunciar maltrato.

Sin embargo, después de haber sido criticada, Bárbara se disculpó por lo que dijo.

"Igual reitero mi disculpa por haber hablado del tema de violencia, si ven el video completo ENTIENDEN PERFECTO. Y los q me conocen SABEN que si algo soy defensora es de los derechos de la mujer y el no a la violencia de género. Yo , mi hija , mi mamá etc...", escribió en su cuenta de Twitter.

Accidente transmitido en vivo

A mediados de mayo mientras realizaba una transmisión por Instagram, la actriz tropezó y cayó de sus escaleras lastimándose el pie. Todo quedo grabado y mientras a algunos les causó gracia otros se preocuparon por su salud pues en el video se ve cómo varias personas se acercan a ayudarla.

La llaman racista

Mientras probaba filtros en su teléfono Bárbara eligió uno en el que su piel se veía más oscura y su reacción inmediata fue decir "¡Ay, qué prieta, no, qué feo!".

En respuesta algunos usuarios invitaron a dejar de seguirla en redes sociales.