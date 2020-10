Ciara recrea portadas de Cardi B y Megan Thee Stallion

ESTADOS UNIDOS.- Cardi B y Megan Thee Stallion se llevaron gran sorpresa al ver que Ciara, una de sus cantantes favoritas, recreó sus portadas como disfraces de Halloween.

La cantante de 35 años no solo recreó la portada del álbum ‘Invasion of Privacy’ de Cardi, y vistió a su hijo mayor, Future, para que interpretara a Offset, sino que también recreó el álbum ‘Girl in the Hood’ de Megan.

“CARDI. Desliza el dedo hacia la derecha para recibir una sorpresa. #Halloween ”, escribió Ciara, sorprendiendo a sus fans con la primera revelación.

“¡Me estoy atragantando! ¡Me encanta! ¡Soy tan exagerado! Siempre he sido un gran fan de @ciara y me convertí en un fan aún más grande después de conocerla. ¡Ella es la persona más dulce y más agradable del mundo! ¡Un verdadero melocotón! ¡Mantenerse dulce y humilde fue la oración!”, escribió Cardi en un comentario.

Luego, más tarde, Ciara compartió las fotos de su recreación de la portada del álbum de Megan.

Megan le respondió en los comentarios: "Te amo” junto a varios emojis llorando.