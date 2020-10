Chuty se retira de ''La Batalla de los Gallos'' tras dar positivo a Covid-19

MÉXICO.- La mañana de este jueves se dio a conocer la lamentable noticia de que Chuty, participante de la conocida como ’’Batalla de los Gallos’’, no participará más debido a que ha dado positivo a Covid-19.

La noticia fue anunciada por las redes sociales del evento un día antes de la celebración de ‘La Última Oportunidad’, en la que el madrileño, junto a otros 19 participantes, competirían para a la Final Nacional. Aunque no ha sido el único que ha comunicado su baja. DJ Verse, el encargado de hacer fluir a los participantes desde la cabina, tampoco estará.

"He dado positivo en el pcr que nos han realizado. Sintiéndolo mucho no estaré mañana compitiendo en la @redbullbatalla. Lo siento por quien quería verme, yo también tenía ganas y he intentado ser lo más cuidadoso posible. Suerte a mis compañer@s", escribió el joven en sus redes sociales.

"En la última prueba PCR que me he realizado he dado POSITIVO EN COVID-19. Por este motivo no estaré en la última oportunidad ni en la Final Nacional de Red Bull Batalla de los Gallos", expresa DJ Verse.

ÚLTIMA HORA @chutyvk no podrá competir en la Última Oportunidad por enfermedad.



En vez de 20, la Ultima Oportunidad tendrá 19 participantes, de los cuales pasarán 14 a la Final Nacional del sábado.



Sergio, un abrazo enorme y toda la fuerza en la recuperación. �� pic.twitter.com/I2HqAZ0lxi — #RedBullBatalla (@redbullbatalla) October 15, 2020

Cabe señalar que la participación del madrileño era significativa, pues había vuelto a la competencia después de tres años. Pero entonces, tanto Skone como él decidieron que el 2020 era el año elegido para volver a llevar su talento sobre el escenario nacional, y así poder ganar su pase al gran evento internacional.

Hasta el momento se sabe que el lugar de Chuty no será reemplazado, por lo que serán 19 los participantes que luchen por su pase a la Final Nacional.