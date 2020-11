Chumel cuenta cuando estuvo apunto de besar a un hombre, pero algo lo detuvo

CIUDAD DE MÉXICO.- Chumel Torres, creador de El Pulso de la República, fue invitado a Neurosis y Ánimo, podcast del comediante Ricardo O´Farrill, y compartió algunas experiencias privadas, como el "pegue" que tiene con la comunidad LGBT.

El youtuber comentó que intentó besar a un hombre a los 21 años, luego de llegar a pensar que era "gay" por la forma en que se vestía, además de "porque le gustaban los musicales". Entonces, revela que le comentó a uno de sus mejores amigos que se mostró abierto a que experimentara con él.

Soy gay, nomás me falta besar a un 'dude'. Y entonces le dije a uno de mis mejores amigos, de mente muy abierta, que me dijo -"si quieres me rifo y nos besamos"-".

Chumel aceptó la propuesta y continuó relatando que "literal" se vieron en su casa e iban por ello, simulando la escena con Ricardo O´Farrill.

"Me acerqué y luego le vi el bigote, y ay guácala, no nos bésamos", finalizó su anécdota el también colaborador de Radio Fórmula que añadió "parezco un chi...(homosexual), pero no lo soy".

O´Farrill respondió diciendo que él llegó a sospechar que Chumel era homosexual porque "le pareció guapo". Luego Torres reveló que gusta de los ambientes de las fiestas LGBT porque tiene "la mejor música, y el mejor ambiente", por lo que suele asistir a festejos del estilo, donde incluso lo han intetado ligar.

Habló particularmente de una vez en la que se sonrojó. Saliendo del baño lo interceptó otro hombre que lo tomó de las mejillas y le dio una ligera cachetada para decirle entre dientes "que chulo estás cabr...". Chumel Torres dice que reaccionó "ay, basta" y se "mordió la trenza" , ya que consideró que su pretendiente "era hermoso" y no fue tan directo o invasivo.

Por último recordó que fue una gran experiencia vestirse de "Drag Queen" en uno de sus capítulos dentro del programa que tenía en HBO, proyecto cancelado a raíz de la polémica que se desató por su invitación a un foro de Conapred para hablar del racismo.

Chumel también reveló su secreto para durar más durante las relaciones sexuales: pensar en beisbol.