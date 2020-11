Chumel cada vez que abre la trompa queda como un perfecto pend$%#: Jairo Calixto

CIUDAD DE MÉXICO.-El periodista Jairo Calixto Albarrán se le fue a la yugular a José Manuel Torres Morales, más conocido como Chumel Torres por sus constantes comentarios en las redes sociales.

Albarrán lo calificó como traumado y envidioso, esto porque criticó la apuesta de Disney por contratar al actor mexicano Tenoch Huerta para la película Black Panther 2.

"(Es) un traumado y envidioso ante el éxito ajeno, en cuanto se supo que el actor Tenoch Huerta será parte del elenco de Black Panther 2, se le quiso ir con todo con toda su banda de trolls, bots y jéiters desarrapados para, al ritmo de “Ay, sí, tú las traes” acusarlo de puras tonterías para que los de Disney le quitaran la chamba. Es lo malo de no haber acabado la secundaria", escribió en su columna para Milenio.

Hace unos meses Huerta criticó a Chumel por sus constantes chistes y comentarios racistas.

“Yo también me crié con esa comedia, pero carajo: fui a la universidad y puedo pensar un poco más y puedo empezar a cambiar mi discurso”, dijo.

Ayer Chumel, creador de El Pulso de la República, se volvió tendencia en Twitter.

Esto luego de que a manera de burla pidió ser invitado a un foro de la senadora morenista Lucía Trasviña al asegurar que "tiene la misma credibilidad que el panel invitado".

El foro al que se refería era uno al que estaba invitado Jaime Maussan, investigador del fenómeno OVNI.

Maussan fue invitado al Senado de la República para participar en un foro sobre un supuesto medicamento anti Covid, el cual finalmente fue cancelado.

La fallas en matemáticas de Chumel

Chumel Torres desató las burlas y las críticas en Twitter hace unas semanas luego de afirmar que 30 millones de personas votaron por López Obrador y 97 millones no lo hicieron.

Cibernautas se burlaron de los falsos datos que dio el youtuber, de que al parecer tomara en cuenta a menores de edad o simplemente las matemáticas no le cuadraran.

"Chumel Torres no sabe que, en México, los menores de 18 años no votan. De ese nivel son los “líderes de opinión” de la oposición. Y después no se explican por qué están moralmente derrotados...", se lee entre las múltiples respuestas que le explicaron realmente el asunto de los números en la pasada elección de 2018.