Chumel Torres se vistió de Gloria Trevi y hasta cantó sus canciones aunque lo negó

CIUDAD DE MÉXICO.- Recientemente en TikTok se compartió un video en el que Chumel Torres responde una pregunta sobre Gloria Trevi previo a uno de sus shows.

Al youtuber le preguntaron si alguna vez había ido a un concierto de Gloria Trevi, pero el respondió "a mí me gusta mucho la buena música, entonces jamás me he parado en un concierto de Gloria Trevi".

Chumel se vistió como Gloria Trevi

Sin embargo, en el video posteriormente muestran algunas grabaciones para su canal El Pulso de la República, donde Chumel canta una de sus canciones, para burlarse de Manuel Velasco, ex gobernador de Chiapas, y pareja de Anahí.

Incluso en un video de su canal, Chumel se vistió parodiando a Gloria Trevi con una bufanda de peluche rosa y maquillaje para cantar "el recuento de los daños" que dedicó a la selección mexicana en sus estragos para calificar al Mundial de Brasil 2014, certamen en el que Estados Unidos le "dio una mano" con un gol de Graham Zusi y lo resaltó en un tuit que decía "You are Welcome Mexico (De nada, México)".

Cabe recordar que la cantante enfrenta dos acusaciones por corrupción de menores en Estados Unidos, la demanda que hizo contra TV Azteca en aquel país, donde gran parte de sus acusaciones fueron desechadas, mientras que en México comenzó un pleito legal contra Torres por difamación.