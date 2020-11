Chumel Torres se lanza contra Noroña, lo llama pend$%% por no usar cubreboca en el INE

CIUDAD DE MÉXICO.-Chumel Torres se lanzó contra el diputado Gerardo Fernández Noroña, luego de que no quiso usar subreboca en el en la sala de Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

"Viejo pendejo pero más pendejos nosotros que no lo corremos a la chingada", dijo el conductor de Radio Fórmula.

Cabe recordar que ayer, Fernández Noroña rindió protesta como representante del Poder Legislativo del PT, ante el INE.

En un punto de la sesión del Consejo General que se desarrolla, se incluye la propuesta de una sanción en contra del diputado federal, quien es acusado por violencia política de género.

Al tocarle el turno de la palabra, el diputado Fernández Noroña no utilizó el cubrebocas correspondiente. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, expresó que los protocolos del INE obligan al uso del insumo médico aunque se tome la palabra.

Fernández Noroña acusó que se le quiere imponer mordaza. Justificó, además, que al hablar toma agua de manera constante por lo que no usaría el cubrebocas.

Marcas amenazan con boicot contra Radio Fórmula si no corren a Chumel Torres por racista, señalan

Debido al racismo de Chumel Torres, varias marcas ya dieron un contundente mensaje a Radio Fórmula, y les dijeron que dejarán de anunciarse debido a los comentarios discriminatorios del conductor de El Pulso de la República.

El periodista Dael Quiroz comentó que las marcas les pidieron hacer algo con Chumel o se iban a dejar de anunciar en sus programas de radio.

"Ya se están reuniendo firmas y una petición muy importante para Radio Fórmula y es que la última declaración contra Tenoch Huerta, que podría trabajar para Disney, pues Chumel dijo: ¿Cómo que este bato que no es de ojito verde como el mío, que no es de tez blanca, como la mía, que no es tan letrado y estudiado como yo, va a llegar a este nivel?", dijo Quiroz.

Agregó:

"El detalle es que los comentarios los hizo en las redes sociales, pero todo aumentó cuando pasó de las redes al medio de comunicación masiva donde hay estándares".