Chumel Torres se burló de Enrique Garay, al recordar la relación que tuvo con Liliana Lago

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de su cuenta de Twitter, el comediante Chumel Torres, se burló de la postulación del comentarista deportivo, Enrique Garay, a la presidencia del municipio de Huixquilucan, Estado de México.

Con el texto: “Lo que separó la Nacha Plus, que lo una Morena”, el también comunicador hizo referencia a la relación que mantuvo Garay con la ex actriz y ex modelo mexicana, Liliana Lago, apodada como “La Nacha Plus” por Víctor Trujillo “Brozo” durante la emisión de su show El Diario de la Noche.

A finales de la década de 1990, Lago y el periodista deportivo de TV Azteca, estuvieron casados por un año, aproximadamente. Sin embargo, su relación se vio interrumpida por la supuesta infidelidad de la “Nacha Plus” con el entonces futbolista de Club América, Cuauhtémoc Blanco, y ahora militante del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y actual gobernador del estado de Morelos.

Bajo este contexto se desencadenaron las burlas realizadas por parte Chumel Torres, ya que Enrique Garay competirá por la alcaldía de Huixquilucan bajo la bandera de Morena, mismo partido al que pertenece el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco, quien estuvo casado durante seis años con la “Nacha Plus” y de cuyo matrimonio nació Bárbara, la primera hija del gobernador de Morelos desde 2018.

Lo que separó la Nacha Plus que lo una Morena. — Chumel Torres (@ChumelTorres) February 13, 2021

Sin embargo, el comediante no fue el único que satirizó sobre lo ocurrido en la bancada de Morena. Los internautas también se sumaron al “trolleo”, generando conversación en Twitter a través de memes relacionados con el triángulo amoroso ocurrido hace más de una década y, a su vez, también hubo críticas sobre la nula carrera política de Enrique Garay.

La noche del 12 de febrero se anunció la participación del cronista deportivo como candidato a una alcaldía del Edomex mediante un vídeo difundido en redes sociales por el actual dirigente de Morena, Mario Delgado. El aspirante retuiteó la grabación y escribió un mensaje en el que reafirmó las iniciativas planteadas para la próxima contienda electoral.

“Las grandes historias en el deporte empiezan cerca de casa. Hay que acercar el deporte a la gente y vamos a trabajar en Huixquilucan junto a @PartidoMorenaMx, @mario_delgado e @higinio_mtz.”, tuiteó el periodista de TV Azteca.

Enrique Garay (@quiquegaray) va con Morena por presidencia municipal de Huixquilucan https://t.co/Ccmt60Qbde pic.twitter.com/L2Ks3rLAhn — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 13, 2021

En el video, Enrique Garay reitera que los deportistas de talla mundial como el futbolista Lionel Messi o el basquetbolista Michael Jordan, iniciaron sus carreras jugando en sus colonias, por lo cual “los municipios deben de acercar el deporte a la gente, porque el deporte cambia vidas”, afirmó el aspirante a la alcaldía de Huixquilucan. Posteriormente, mencionó que trabajará por la alcaldía bajo la bandera de la cultura y el deporte.

También mencionó que, pese a haber nacido en el municipio de Ecatepec de Morelos, comenzó a vivir en la demarcación que representará en las próximas elecciones desde hace más de 20 años, por lo que su arraigo a la a Huixquilucan también lo motivó a competir políticamente para generar un cambio en el barrio donde ha radicado durante más de dos décadas.

En este sentido, Enrique Garay se suma a la lista de personalidades del ámbito deportivo que buscan un puesto político en contienda electoral que se llevará a cabo el próximo 6 de junio. Otros personajes que buscan ser electos en las futuras votaciones son Adolfo Ríos, ex portero del Club América, precandidato a la presidencia municipal de Querétaro; Francisco Javier “Abuelo” Cruz, quien competirá por un distrito en Monterrey y, Adolfo “El Bofo” Bautista, como posible candidato a una diputación federal en Guadalajara.