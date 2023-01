Chumel Torres habla sobre la demanda que interpuso Gloria Trevi

Ciudad de México.- Luego de la publicación de Chumel Torres sobre Gloria Trevi en sus redes sociales, las declaraciones continúan.

La cantante interpuso una demanda por daño moral contra el standupero, por lo que Torres ya habló sobre esta situación.

Durante la conferencia de prensa dentro del Pepsi Center WTC de la Ciudad de México en donde dará su espectáculo de standup que forma parte de la gira “El blanco de tus burlas”, que presentará el 4 de febrero, el influencer comentó:

Chumel Torres rompe el silencio

“Me parece ridículo, es una cosa que pensé que era broma, cuando se empezó a gestar dije ‘no m*mes o sea ¿por daños de imagen? ¿Sí procedió?’, le hablé a mi abogado, le pregunté ‘¿me tengo que preocupar?’. Me dice que no, pero sí hay que atenderlo, entonces hay que revisarlo, no tienes ni medio problema aquí, el caso está p*nche sólido, entonces no te preocupes, hay que atender esta demanda”.

Y agregó: “Me dicen c*brón no rompiste ninguna ley, incluso la Comisión Internacional de Derechos Humanos defiende la sátira, creo que meter una demanda por un meme o por un tuit se me hace una cosa ridícula, si un chiste mío o de alguien te ofende, perdón, pero es humor”.

El youtuber manifestó que con sus mensajes o chistes en redes sociales no pretende que a alguien le vaya mal en su carrera o en su vida, e incluso recordó las recientes demandas que tiene Trevi.

Gloria Trevi enfrenta demandas en Los Ángeles

Esta señora tiene dos demandas más fuertes en Los Ángeles, salieron en Rolling Stone, de crímenes sexuales con adolescentes, creo que eso es más grave, tiene más prioridad. Si quieren perder el tiempo con este idiota todo bien, el tema ese yo lo dejé como un asunto administrativo que no quiero que se me vaya a la cabeza porque yo lo que hago es comedia”, expresó.

Posteriormente, Chumel consideró que a veces los chistes pueden hacer enojar a las personas, pero la culpa no es del chiste en sí, sino de quien se siente ofendido, y subrayó que no es seguidor de lo que compone la cantautora regiomontana.

“A mí me gusta la buena música, así que jamás me paro en los conciertos de Gloria Trevi, aparte no me gusta apoyar a gente que hace ese tipo de cosas, se nos olvidó todo lo que hizo o hacía y si la señora quiere una disculpa pública y si mi abogado dice que se la dé, se la doy y ya, sorry por el chiste y ya, pero yo no soy fan de las canciones de ella o de Sergio Andrade porque él las componía”, aseveró.

Foto: Agencia México

Chumel dice que no se arrepiente

Finalmente, Torres indicó que no tiene nada de qué arrepentirse y considera que con el paso de años aprendió a que si se encuentra a enemigos, entonces va en el camino correcto.

“La conciencia tranquila es lo mejor que te puede pasar en estos casos, si tuviera cola que me pisen ni me paraba frente de ti; le han buscado bastante, me han hecho investigaciones serias, me han querido abrir carpetas en la fiscalía, a un comediante, no pasa nada que te persigan. Puedo caerte gordo, lo entiendo perfecto, si tienes problema con eso, tienes problema con la realidad”, declaró.