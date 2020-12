Chumel Torres enseña su trasero en respuesta a #FuerzaChumel

CIUDAD DE MÉXICO.- El comediante y youtuber Chumel Torres niega las versiones sobre su fallecimiento, después de que una cuenta falsa de un medio impreso publicó la noticia de que había muerto después de varias horas de agonía durante esta madrugada.

“Amigos hay unos reportes de que me habían atropellado y que tenía baja respiración por el Covid, no crean nada de esto, estoy bien, estoy aquí en mi casa pasándola cool, ustedes de verdad no tengan ningún pedo, yo estoy a todo dar ok, cuídense mucho, hasta luego”, dijo Chumel mediante un video en el que mostró su trasero.

La noticia de su muerte inmediatamente desató una oleada de memes y dimes y diretes en las redes sociales, entre los seguidores del comediante y de quienes lo desacreditan.

Amigos estoy bien. Estaba dormido.



No le hagan caso a nada del internet (al Pulso sí). pic.twitter.com/MGjTDx2ySL — Chumel Torres (@ChumelTorres) December 5, 2020

Lo daban por muerto

Chumel Torres volvió a ser tendencia en redes sociales, pero no porque haya dicho o hecho algo, sino por la trágica noticia de su muerte.

Los fans no habrían dado crédito a este hecho de no ser porque lo vieron en la cuenta de Twitter @VANIDADESmexico, donde reportaron que el conductor de “El Pulso de la República” sufrió un accidente

“Chumel Torres con baja oxigenación y sin un pulso constante en hospital de la Ciudad de México. Se reportan varias fracturas en su caja torácica y daño substancial en los pulmones”, tuiteó la cuenta.

La revista TVNotas publicó que Chumel había sido atropellado por un auto fuera de control en la Ciudad de México.

Fue así como surgió el hashtag #FuerzaChumel donde los fans del youtuber externaron sus oraciones y mensajes de apoyo para que pronto se recuperara.