Chumel Torres dice que AMLO es “el novio tóxico de México”

CIUDAD DE MÉXICO.- En redes sociales, cientos de internautas reaccionaron a las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó que la estrategia sanitaria de su gobierno brindó frutos, a pesar de que México acaba de rebasar los 100 mil muertos por Covid-19.

Chumel Torres, fiel a su estilo, fue uno de los que se pronunció por lo que dijo el mandatario presidencial con una serie de tuits en los que criticaba su falta de seriedad ante la contingencia sanitaria.

Primero hizo una publicación donde citó algunas frases del presidente durante la crisis del coronavirus.

“1000 mil mexicanos muertos por Covid: ‘Ábranse, no pasa nada’, ‘El cubrebocas no sirve’ , ‘Detente enemigo, el corazón de Jesús está conmigo’, ‘El presidente tiene fuerza moral, no de contagio’. 100 mil víctimas de su ineptitud y falta de seriedad”, tuiteó Chumel.

Otro tuit que el conductor de “El Pulso de la República” hizo fue uno en el que comparó a AMLO como un “novio tóxico” de México.

La c*ga y la c*ga y le perdonan todo. ¿AMLO, el novio tóxico de México?”, escribió.

El youtuber mexicano ha sido una de las figuras públicas que más han criticado el gobierno del presidente de México.