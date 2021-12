Chumel Torres bromea sobre Vicente Fernández y su rechazo a un "hígado gay"

CIUDAD DE MÉXICO.- Chumel Torres bromeó sobre la vez en la que Vicente Fernández rechazó un "hígado gay" en su último Pulso del año, que ahora realiza en formato en vivo con público.

Torres comparó al presidente Andrés Manuel López Obrador con Vicente Fernández diciendo que ambos eran "ancianos tercos".

El problema es que (AMLO) es el anciano más terco que Chente Fernández que no acepta un trasplante de hígado, por si era de alguien gay".

"¿Alguien sabe cómo sigue de Salud?, digo ojalá bien", cerró su chiste el también locutor en Radio Fórmula.

Alrededor del minuto 8:30, el comendiante de Chihuahua bromea sobre el hecho.

La vez que Vicente Fernández rechazó " hígado gay"

El cantante Vicente Fernández declaró que rechazó un trasplante de hígado compatible debido a que desconocía de dónde procedía el órgano y no sabía si era de un "homosexual o un drogadicto".

Fernández recordó cómo le fue descubierto el cáncer cuando estaba de gira en Houston, por lo que tuvo que suspenderla.

Asimismo, aseguró que el cuerpo médico que le atendía consiguió el hígado para el trasplante, pero se negó a realizarse la operación.



"Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije: ‘Yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. No sé si era homosexual o drogadicto”, afirmó en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante en el programa De Primer Mano.