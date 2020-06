Chumel Torres atacado en redes por racista y él contesta

Chumel Torres se convirtió en tendencia, luego de que los internautas arremetieran contra él al decir que es uno de los personajes más elitistas, clasistas y racistas que hay en México.

Esto se debió a que el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) dio a conocer que el próximo miércoles 17 de junio hará una transmisión que llevará por nombre "Racismo y/o clasismo en México".

El foro será a las 11:30 horas y se podrá ver en su página de Facebook. Contará con la participación de Alejandro Franco, el actor Tenoch Huerta, la actriz Maya Zapata y el youtuber.

"Chumel Torres es uno de los personajes públicos que más elitismo, clasismo y racismo propaga. No deben abrirse espacios para personas así" y "¿Alguien me podría explicar que hace el misógino racista de Chumel Torres que se la pasa haciendo chistes sobre el origen chino de Osorio Chong y del coronavirus que ridiculizan a la población asiática y refuerzan estereotipos?", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Ante los reclamos, Chumel respondió en su cuenta de Twitter a los que se quejan por su elección.

Chumel Torres es uno de los personajes públicos que más elitismo, clasismo y racismo propaga. NO DEBEN ABRIRSE ESPACIOS PARA PERSONAS ASÍ, @CONAPRED. — Marlene Segura. (@marlenesegurag) June 15, 2020

"¿Trendig topic? ¿Y ahora qué hice? Ah sí... Me invitaron a un foro de racismo y clasismo, deben ser todos los comentarios positivos los que hicieron este trendig topi... ohhh, no".

La respuesta de los internautas no se hicieron esperar, e incluso algunos le recomendaron que no se presentara en el foro para que no tenga problemas.