Chumel Torres acusado de difundir información falsa sobre el conflicto Israel-Gaza

CIUDAD DE MÉXICO.-En un reciente incidente, el conocido comunicador Chumel Torres se encuentra bajo fuertes críticas debido a la difusión de información no verificada sobre el conflicto Israel-Gaza.

En un mensaje publicado en la red social X, el trabajador de Radio Fórmula afirmó que Hamás había decapitado a 40 bebés, una declaración que generó un revuelo en las redes sociales y en el mundo de la comunicación.

Sin embargo, estas aseveraciones de Chumel Torres han sido cuestionadas, ya que fuentes del Ejército israelí señalaron que la información es falsa y no puede ser confirmada.

La agencia turca Anadolu también informó que el ejército israelí no pudo respaldar las acusaciones de que "Hamás decapitó bebés" durante el conflicto.

El conflicto en la región involucra a Hamás y su ala armada, las Brigadas de Al-Qassam, quienes llevaron a cabo actos atroces en el lado israelí durante un ataque desde Gaza.

A pesar de esto, la unidad de portavoces del ejército israelí afirmó que no disponía de detalles ni confirmación sobre las mencionadas acusaciones.

Chumel, no tengo nada en contra de ti.

Pero en el tema de los 40 bebés (Tema Israel-Hamas), le mentiste a la gente.



Adjunto evidencia confirmada por el mismo ejército Israel.

Las redes sociales se han convertido en un escenario para las críticas dirigidas a Chumel Torres, acusándolo de difundir noticias falsas y no verificadas.

Los usuarios, como Ángel Plascencia, han llamado a la prudencia y a la verificación de la información antes de compartirla para evitar la desinformación y el fomento del odio.

Por su parte, Elie Kanaan expresó su desacuerdo con las afirmaciones de Chumel Torres, indicando que había "mentido a la gente" en relación al tema de los 40 bebés y el conflicto Israel-Hamás.

Ángel Plascencia dijo: "El "comunicador" Chumel Torres ha difundido información NO verificada sobre un supuesto ataque de Hamás en el que habrían muerto 40 bebés, está info por el momento NO ESTÁ VERIFICADA. No contribuyas a la desinformación y el odio: antes de compartir, verifica".

Por su parte, Elie Kanaan señaló: "En respuesta a Chumel, no tengo nada en contra de ti. Pero en el tema de los 40 bebés (Tema Israel-Hamas), le mentiste a la gente".