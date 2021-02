Christopher Uckerman no se vacunará contra Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- En distintas ocasiones varios famosos han declarado que no están de acuerdo con la vacuna de Covid-19, entre ellos Erick Castillo y Paty Navidad, ya que hay muchas teorías sobre esta situación, sin embargo al parecer Christopher Uckerman se va a sumar a esta lista porque acaba de afirmar que no se vacunará contra este virus.

El actor dio una entrevista para varios medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde aclaró que es alguien que no cree en las vacunas y que incluso pudiera salir contraproducente .

A pesar de que ya hay famosos como Ian McKellen, Joan Collins, Martha Stewart, Jose Luis Rodríguez 'El puma', que han decidido vacunarse por su parte Uckerman prefiere mantenerse lejos de eso y seguir con su vida de forma natural.

Yo soy alguien que personalmente no cree en las vacunas, en las que me pusieron de chico porque me las pusieron, pero hoy en día yo creo mucho en lo natural, apoyo la alimentación natural y definitivamente yo no me vacunaría", destacó Christopher Uckermann para el periodista Eden Dorantes.