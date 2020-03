Christopher Nolan invita a no dejar caer la industria cinematográfica

ESTADOS UNIDOS.- En un ensayo para ‘The Washington Post’’, Christopher Nolan aprovechó para invitar al público a apoyar la industria cinematográfica una vez haya sido controlada la pandemia de coronavirus.

Nolan ha preferido la experiencia teatral tradicional a la transmisión. Una vez fue crítico con Netflix, diciendo que su proceso directo al suscriptor era "inconsciente", pero luego se disculpó y llamó al gigante del streaming "revolucionario" en una entrevista con Variety.

"Mientras el Congreso considera las solicitudes de asistencia de todo tipo de empresas afectadas, espero que la gente vea a nuestra comunidad de exhibición por lo que realmente es: una parte vital de la vida social", expresó.

Cabe recordar que los propietarios de cines tuvieron que cerrar sus instalaciones debido a las contingencias derivadas del COVID-19. Ahora, al menos en Estados Unidos, esperan que el Congreso tome medidas de emergencia para brindar ayuda financiera a la industria. La Asociación Nacional de Propietarios de Teatros ha pedido garantías de préstamos para ayudar a cubrir los costos mientras no se venden boletos y beneficios fiscales para apoyar a los empleados.

“Las últimas semanas han sido un recordatorio, si necesitábamos uno, de que hay partes de la vida que son mucho más importantes que ir al cine. Pero, si considera lo que ofrecen los teatros, quizás no tantos como podría pensar ”, escribió el director.

Con miles de teatros cerrados, varios estudios se han adelantado al lanzamiento de sus películas en plataformas digitales o servicios de transmisión. En particular, Disney agregó "Frozen 2" a Disney Plus tres meses antes de lo previsto, y otras películas de este año, como "Sonic the Hedgehog", "The Way Back" y "Birds of Prey", estarán disponibles para el final Del mes.