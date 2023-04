Christina Aguilera revela sus "perversiones" sexuales y comparte consejos sobre sexo oral: "Tragar es realmente algo bueno"

En el episodio del miércoles pasado del podcast “Call Her Daddy”, Christina Aguilera compartió cómo le gusta jugar “sucio” en la ducha, en los aviones y en cualquier otro lugar donde pueda hacerlo.

La ganadora del Grammy de 42 años no tuvo miedo de revelar sus “perversiones” sexuales, incluido el estar "inclinada sobre una caja de resonancia" en un estudio de música, lo que probablemente inspiró algunos de los éxitos de su extenso catálogo, que incluye "Candyman", " Lady Marmalade” y “Come on Over Baby”.

Aguilera, quien ha estado comprometida con Matthew Rutler durante 9 años, ama complacerlo con sexo oral y dice que es "muy importante estar con una pareja con la que realmente puedas explorar".

Asimismo, la cantante se autodenominó “promotora de la golondrina”.

Tragar es realmente algo bueno... Tiene mucha proteína", dijo Aguilera a los oyentes, y agregó que "hay algo que decir después de trabajar duro".

Te puede interesar: ¿Qué hace que una vida sexual sea "estupenda"?

Aguilera compartió su gusto por el sexo oral

Ponerse traviesa en el estudio de música no fue suficiente para ella, ya que la artista afirma que llevó su aventura sexual a las alturas, en un vuelo comercial.

Aunque Christina tenía una reputación de chica mala sexy a principios de siglo, recordó: "Es muy divertido que diera esta personalidad porque probablemente fui la última persona en perder la virginidad".

Desde entonces, la cantante de "Genie in a Bottle" aprendió a frotar a sus pretendientes de la manera correcta, diciendo: "Lo que a un hombre le puede gustar, a otro no".

Hay algunos hombres a los que no les gusta que les toquen [los testículos]… y hay algunos hombres a los que les gusta que les sucedan cosas brutales. [Hay] muchos niveles diferentes”.

A pesar de ser madre de dos, se hace tiempo para mantener viva su vida sexual

La artista dijo que tenía dificultades para tener citas en la industria del entretenimiento y admitió: “Mis ansiedades tal vez no podrían con alguien que hiciera exactamente lo mismo que yo. Sé cómo va esto. Soy demasiado vulnerable.

Después de un matrimonio con el productor musical y ejecutivo Jordan Bratman, que terminó en 2011, Aguilera encontró el amor nuevamente en el set de “Burlesque” con Rutler.

La pareja cría a su hija de 8 años, Summer, mientras que Aguilera comparte la custodia de su hijo de 15 años, Max, con Bratman.

La madre de dos todavía se hace tiempo para mantener viva su vida sexual y alienta a otros a hacer lo mismo.

Recientemente, la artista cofundó una compañía de lubricantes personales llamada Playground, que ofrece cuatro lubricantes a base de agua, prometiendo “más explosiones de mente y cuerpo”.

Hay varios lugares en los que llego al orgasmo y no solía hacerlo cuando tenía 20 años”, le dijo a Cosmopolitan el mes pasado. “Cuanto más exploras, más descubres”.

Te puede interesar: Hombre intenta peligrosa posición sexual y termina con el pene "como una berenjena"