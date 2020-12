Christian Serratos toma forma de Selena

Tijuana, BC.- Selena Quintanilla un símbolo del spanglish, un puente entre dos culturas. Este 4 de diciembre se estrena “Selena: The series” por Netflix, una historia que narra la vida y el alcance que llegó a tener hasta los 23 años, cuando fue asesinada.

Luego de Jennifer López, Verónica Vázquez, Maya Zapata, ahora será el turno de Christian Serratos, quien se pondrá en la piel de la llamada “reina del tex mex” para contar esta historia que produce Suzette Quintanilla, hermana de la desaparecida cantante.

“Yo me enfoqué mucho en Selena, la sentí en el set, vi muchos videos, fotos y pude ver, cómo era ella, cómo se movía, hablaba, bailaba y cómo ella se presentaba, cómo cambiaba su idioma de inglés a español, su influencia fue la música de los ochenta y fue ayudándome a mí, tuve que poner mucha atención a los detalles y me encomendaba a que Selena me guiara todos los días”, explicó Serratos.

En una entrevista virtual para Grupo Healy, la actriz de ascendencia mexicana, compartió lo emocionante que fue darle vida a una mujer cuyo éxito se ha vuelto atemporal.

“Para mí fue muy impresionante ver su concierto en el Astrodome (Texas), que mucha gente cree fue su último concierto, pero hubo dos más después, pero en ese se veía muy poderosa y fuerte en el escenario, para mi realmente su voz fue la que me impactó”, consideró la actriz de 30 años.

Christian Serratos quien viene de un proyecto como “The Walking Dead”, ve en Selena una mujer que fue encantadora, que siempre buscó ser la mejor, sin importar lo que fueran a decir los demás.

“Su perseverancia fue inspiradora, una persona trabajadora para llegar a donde estaba, la música texana era dominante en ese tiempo para hombres, siempre estoy impresionada por su edad y su concepto de lo que ella quería y cómo lo quería, aunque los demás no la entendieran”, fue lo que más le agradó.

La serie que tendrá una primera entrega de nueve capítulos, contará cómo fue la vida de la intérprete de “Como la flor”, desde porque decidieron llamarla así, él como Abraham Quintanilla vio la posibilidad de salir adelante con el talento de sus hijos, y el apoyo de su esposa.

“Todos hemos visto a Selena en los últimos años de su carrera exitosa, ha habido películas de Selena sobre su éxito, pero poco desde que nació”, describió, “Estoy muy contenta, porque todo lo que vamos a ver en la primera temporada, ver el trabajo de los Quintanilla, por todo lo que pasaron, las barreras, y todo para llegar a un gran sueño”.

Para saber

-“Si una vez” es el tema favorito de Serratos

-Donde más se identificó fue en el intentar hablar español

-Dijo que siempre sintió a Selena en el set

-Fue de su agrado interpretar a alguien con raíces mexicanas como ella

-Christian Serratos es de ascendencia mexicana e italiana

-Tiene 30 años de edad

-Su papel de Selena le dio la oportunidad de aparecer en la portada Vogue México