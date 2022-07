¿Christian Nodal será papá? Rumoran que Cazzu está embarazada

MÉXICO.- Todo parece indicar que la relación entre Cazzu y Christian Nodal se ha ido formalizando rápidamente, pues después de que se les viera en una iglesia en Guatemala donde presuntamente habían tocado tema de matrimonio, ahora existe la posibilidad de que la rapera argentina se encuentre embarazada.

Christian Nodal se está tomando muy en serio su relación con Cazzu, pues cada vez dan pasos agigantados para consagrar su amor, pues todo comenzó con un paseo tomado de la mano sin temor a que los paparazzi los capturaran.

A pesar de que Nodal no ha confirmado ante la prensa su relación con Cazzu, es más que evidente que puede ser verdad, solo que esta vez no quiere exponer su vida sentimental como lo hizo anteriormente.

De acuerdo con información del programa de YouTube, "Chisme No Like", Chistian Nodal está en búsqueda de una casa en Argentina para irse a vivir con la que es su nueva novia Cazzu y no solo eso, pues al parecer la pareja del momento ya estaría hablando de tener hijos.

Dichos comentarios asombraron a los fanáticos de ambos, pues al hablar de planificar vida juntos muchos comenzaron a sospechar que tal vez la rapera argentina esté esperando un hijo del mexicano.

“Están buscando una residencia para vivir en Argentina, pero no solo está componiendo con su mujer, han hablado de la posibilidad de tener un hijo, ya está pensando en ser padre y obviamente con la susodicha”, señalaron en Chisme No Like.

A pesar de que no existe ninguna pista que confirme esta teoría, es una realidad que ambos ya están teniendo sueños a futuro como pareja.

Recordemos Christian Nodal está vetado de los premios Juventud sin embargo Cazzu si asistirá debido a su último lanzamiento 'Nena Trampa'.

