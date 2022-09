Christian Nodal se queja de que su familia nunca le dio nada: "Por eso me agüito"

MÉXICO.- Christian Nodal hizo algunas revelaciones durante una transmisión en video donde dejo ver que se siente lastimado porque su familia no tenían ninguna atención con él.

En el video que circula en redes sociales de ese momento, se puede escuchar a Nodal decir que siempre ha tenido que comprarse sus propias cosas pues de su familia nunca ha recibido nada.

“Mi carro de los sueños era un Jeep, güey. ¿A quién crees que le regalaron el p*nche Jeep a sus 15 años? ¡A mi hermana! Güey, a mí nunca me regalaron ni un p*nche celular. Siempre me la tuve que pel*r para conseguir todo lo que quería”, comentó.

También en la misma transmisión dijo lo difícil que ha sido para el ser hermano mayor pues sus padres consienten mas a sus hermanos.

“A estos morritos les regalan todo, a Amely le regalan todo. Hasta hoy en día, a mí no me regalan nada, carnal, nada”, reveló.

Para finalizar Nodal comentó que no busca regalos ostentosos, sino simplemente detalles de parte de sus padres y lo harían feliz.

"Yo no quiero que me regalen ya un carro ni nada de eso. Solo un p*nche detalle de ‘ay, mijo, te quiero’, algo simbólico… Yo siempre les regalo cosas bien pasadas de lanza, güey, por eso me agüito”, finalizó.