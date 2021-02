Christian Nodal se “disculpó” con “El Capi” Pérez por bloquearlo de sus redes aunque no lo conociera

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que en enero pasado Christian Nodal bloqueara a “El Capi” Pérez y éste lo hiciera público, el pasado 10 de enero el cantante le explicó los motivos de la restricción al comediante de “Venga la Alegría”, a quien dijo no saber quién era.

Fue a través de su cuenta de Twitter donde el intérprete de “Adiós Amor” saludó al conductor de TV Azteca y le explicó del por qué lo había bloqueado, pero le recomendó que no lo tomara personal, ya que ni sabía quién era él sino hasta ahora y entiende que si habla de él, es su trabajo.

@elcapiperez hola no estoy molesto ni me caes mal, no sabía de ti. ahora se que eres un personaje y se cuál es tu chamba pero en su momento tenia a tu televisora hablando sobre mi y mi relación. Pedi que bloquearán a TODO aquel que buscara atención de esa manera. Nada personal”, escribió el cantante.